Dansk avis: Bendtner siktet for vold

Ifølge Ekstra Bladet er RBK-spiss Nicklas Bendtner (30) siktet for vold mot en taxi-sjåfør.

– Nicklas Bendtner ble i natt anholdt og så løslatt, men er nå siktet etter den såkalte milde voldsparagraf 244, erfarer Ekstra Bladet .

Den danske avisen skriver at de har flere uavhengige kilder på at RBK-spissen er siktet for vold mot en taxi-sjåfør etter en episode som fant sted natt til søndag i den danske hovedstaden København, og overfor B.T. bekrefter taxi-selskapet at det er Bendtner det dreier seg om.

– Sjåføren ligger på operasjonsbordet i dette øyeblikk med en brukket kjeve. Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner, forteller kommunikasjonssjef i Dantaxi, Rasmus Krochin, til den danske avisen.

Københavns Politi ønsker ikke å bekrefte hendelsen eller om Bendtner har vært involvert.

På direkte spørsmål om en taxi-sjåfør har blitt utsatt for voldt, svarer imidlertid politiet at de mottok en slik anmeldelse klokken 02.41 natt til i dag.

Bendtner har måttet tåle kritikk denne sesongen, blant annet fra Nils Arne Eggen...

Den danske RBK-spissen er ikke en del av Åge Hareides mannskap som skal spille Nation League-kamp mot Wales klokken 18.00 søndag, men det spørs om 30 år gamle Bendtner nå kommer tilbake på landslaget.

– Han har holdt seg på matten i flere år, men dette viser at han er en «karriereklovn». Dette føyer seg inn i rekke av lite stolte Nicklas Bendtner-nummer, og det er dumt. Han ville til en ny klubb. Han ville bort fra Rosenborg, men dette gjør det ekstra vanskelig for ham å skrive en ny kontrakt i karrieren. Og jeg er i tvil om dette også koster ham landslagsplassen, sier Allan Olsen, den respekterte sportsredaktøren i Ekstra Bladet.

RBK-sportssjef Stig Inge Bjørnebye har ikke besvart VGs henvendelser søndag, og overfor Ekstra Bladet ønsker Rosenborg ikke å kommentere hendelsen på det nåværende tidspunkt.

