Cristiano Ronaldo scoret etter voldtektsanklagen

FOTBALL 2018-10-06T17:52:39Z

(Udinese - Juventus 0–2) Uken har vært preget av voldtektsanklage og disharmoni utenfor banen. 33-åringen scoret mot Udinese og sikret Juventus’ tiende strake seier.

Publisert: 06.10.18 19:52 Oppdatert: 06.10.18 21:21

Fra start var det tydelig at portugiseren var heltent etter å vise seg frem etter en uke preget av utenomsportslige problemer.

Og drøye halvtimen ut i første omgang, kom scoringen: Etter et hjørnespark fikk han ballen av Mario Mandzukic og dundret ballen i mål med venstrebeinet.

I feiringen snudde han seg mot sine lagkamerater, ropte dem til seg, før han tok sin sedvanlige piruett:

Da hadde allerede Rodrigo Bentancour sendt «Den gamle dame» i ledelsen på et hodestøt like før, etter at han stormet inn og stanget ballen i mål - rett foran snuta på nettopp Ronaldo.

Ronaldos scoring kommer etter en uke preget av en seriøs overgrepsanklage.

Det var nemlig i forrige uke at tyske Der Spiegel skrev om Kathryn Mayorga som anklager Ronaldo for voldtekt. De traff hverandre på en nattklubb i Las Vegas i 2009, og den amerikanske kvinnen hevder at den da 24 år gamle fotballspilleren forgrep seg på henne på et hotellrom. Kvinnen skal ha fått tre millioner kroner for å være taus om hendelsen.

Det har blant annet ført til at spillgiganten EA Sports har fjernet ham fra sine sosiale medier-innlegg og at Juventus-aksjen har falt med ti prosent . Samtidig fikk Juventus kraftig kritikk for måten de tok sin største stjerne i forsvar.

Men som han gjorde det dagen han ble idømt betinget fengsel og en bot på 170 millioner av spanske skattemyndigheter og slo tilbake med tre mål mot nettopp Spania i VM-åpningen , svarte Ronaldo med beina etter en voldsomt turbulent periode utenfor banen.

Portugiseren har nå virkelig fått opp dampen i Serie A og har fire mål på sine siste fire kamper.

Og Juventus har fått en perfekt start på sesongen, de har vunnet ti av ti kamper, inkludert åtte på rad i ligaen. Dermed skiller det ni poeng ned til andreplassert Napoli, som søndag møter Sassuolo på hjemmebane.

PS! Real Madrid-fansen synger stadig høyere om Cristiano Ronaldo . Det spanske laget har nemlig gått fire kamper, over seks timer, uten å score mål og tapte lørdag kveld for lille Alavés.