Keeperen utvist – United slått ut på straffer av Lampards Derby

FOTBALL 2018-09-25T20:32:36Z

(Manchester United-Derby 2–2, straffer: 7–8 ) Manchester United-keeper Sergio Romero pådro seg rødt kort da drøyt 20 minutter gjensto av ligacup-oppgjøret mot Derby. Kampen endte 2–2, og Derby vant på straffespark.

Publisert: 25.09.18 22:32 Oppdatert: 25.09.18 23:28

Phil Jones var mannen som misset for United - etter at de første syv hadde scoret for de røde.

Dermed vant Derby-manager Frank Lampard over sin gamle læremester José Mourinho i sitt aller forsøk.

– Husk at Lampard selv er gammel straffeekspert, fastslo Morten Langli på Viasat-sendingen.

– Dette betyr enormt for Lampard. Han har foreløpig alt å bevise som manager, sa hans kollega Lars Tjærnås.

– En manager-stjerne er født, skriver Gary Lineker på Twitter.

Lampard danset rundt på Old Trafford, og Derby-fansen hyllet ham og de andre heltene.

– Fullt fortjent seier til Derby, mente den tidligere Everton-spilleren Leon Osman som ekspert på BBC. Det samme mente Langli og Tjærnås i Viasat-studio.

– Jeg kan ikke se for meg noe større sjokkresultat i United-historien, mente den tidligere landslagsspilleren Martin Keown på BBC Radio.

For Mourinho kom det ydmykende tapet samme dag som det lekket ut at han har gitt Paul Pogba beskjed om at han aldri mer kommer til å få bære kapteinsbindet .

Juan Mata sendte United i ledelsen helt i starten, men flere scoringer har det ikke blitt på Premier League-klubben.

I stedet utlignet det gamle storlaget Derby til 1–1 ved Harry Wilson etter 57 minutters spill på frispark. 21 år gamle Wilson er på lån fra Liverpool.

Sergio Romero (31) fikk direkte marsjordre, fordi han tok ballen med hendene utenfor 16-meteren - der han gikk ut i stjerne som en håndballkeeper. Det gjorde han for å stoppe en farlig Derby-mulighet. Derfor ble tredjekeeper Lee Grant (33) satt inn - mot sin gamle klubb.

Med ti mann skulle United prøve å avgjøre, men etter 85 minutter gikk Derby i ledelsen 2–1 da Jack Marriott satte inn en retur. United ville ha offside, men etter VAR-vurdering godkjente dommeren Derbys scoring.

– Helt korrekt, fastslo Morten Langli i Viasats studio.

Dermed ble det en hektisk jakt på straffesparkkonkurranse de siste minuttene for United. I det 95. minutt headet innbytter Marouane Fellaini inn 2–2 - på typisk Fellaini-vis.

Samtlige 14 spillere scoret på de to lagenes syv første straffer. Kapteinen Richard Keogh satte inn den åttende og avgjørende Derby-straffen.

Mourinho gikk rett bort til Phil Jones og trøstet ham etter straffe-missen.

– Vi viser hvor sterkt lag vi har, sa Derbys Jack Marriott etterpå ifølge BBC.

– Vi spiller med selvtillit, og vi er sammenknyttet gjeng.

Derby ligger som nummer seks på nivå to, den såkalte Championship.

Ifølge BBC og flere andre medier skal Mourinho tidligere i dag ha gitt Paul Pogba (25) klar beskjed om at han ikke vil bruke franskmannen som Manchester United -kaptein mer.

