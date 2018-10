AVSLAPPET: Lars Arne Nilsen møter VG – dagen etter 1–1 mot Lillestrøm. Foto: Knut Espen Svegaarden

Nilsen: – Vi har i hvert fall laget litt liv i norsk fotball

BERGEN (VG) Han har selv skrudd opp forventningene. Og kanskje blir det ikke gull. Men Lars Arne Nilsen (54) har uansett skapt det mest stabile Brann-laget på 42 år – med tre strake topp-fem-plasseringer.

Publisert: 08.10.18 20:20 Oppdatert: 08.10.18 20:30

– For meg har det viktigste vært å bygge en kultur, en kultur som tåler litt og som gjør at Brann skal ligge i toppen hver sesong. Men i denne byen er det jo katastrofe å si det ... i Bergen skal det snakkes om gull hele tiden, og det lever jeg godt med – selv om jeg ikke snakker så mye om det selv, sier Lars Arne Nilsen. og smiler til VG.

Nærmet oss

Han forteller at han «har en god dag», etter å ha gått gjennom kampen på nytt. Han er blid, der han kommer «slengende» inn på presserommet på Brann Stadion, og nærmest hiver seg ned i sofaen rett overfor VGs mann.

– Vi har nærmet oss toppen, Rosenborg, i år. Vi lå syv poeng foran dem, de sparket en trener og brukte 30 millioner for å ta oss igjen. Så vi har nå i det minste klart å lage litt liv i norsk fotball denne sesongen, etter at Rosenborg pleier å være mestre tidlig på høsten. Men det gjelder selvsagt å fullføre da, for oss i Brann. Og det har jeg bedre tro på nå, etter gjennomgangen av kampen mot Lillestrøm, at vi skal klare.

Nå har vi fått på plass mye, vi kjøpte mange nye spillere, vi har ny keeper, ny back, ny stopper, nytt anker og ny spiss. Det er blitt mye, og det har tatt tid å få alle til å forstå hvordan vi skal spille, sier Lars Arne Nilsen – fortsatt svært avslappet i sofaen.

Han hevder – fortsatt – at en topp-tre-plassering er målet, og at det vil være en god prestasjon, men at Brann (selvsagt) går for gullet nå. Likevel er det stabiliteten han mener er viktigst, være «der oppe» hele tiden.

Bill Elliott

Kun én Brann-trener gjennom historien har klart å skape et stabilt Brann-lag. Bill Elliott (døde i 2008) tok over etter Ray Freeman (5. plass) i 1973, og tok Brann til plasseringene 4–2–3 fra 1974–76. Elliott er den eneste Brann-treneren som har tre topp-fem-plasseringer på rad.

Brann rykket ned og opp annethvert år fra 1979–87, at har kun vunnet serien én gang siden 1963. Og etter seriegullet i 2007 tok ikke klubben en eneste topp-tre-plassering før Lars Arne Nilsen kom midtveis i 2015, da Brann lå midt på tabellen i Obos-ligaen.

Han tok klubben opp, og det ble 2. plass i 2016, 5. plass i 2017 – og nå blir det etter all sannsynlighet en av de tre øverste trinnene i 2018 også.

– Vi har hatt tre gode år. Brann er tilbake i toppen av norsk fotball, er Lars Arne Nilsens konklusjon.

I Eliteserien, på 85 kamper, har Lars Arne Nilsen en seiersprosent på 53. Under hans ledelse har Brann tatt 1,76 poeng pr. kamp – og har en snittplassering på tre (2–5–2). Alt dette, i sum, vil si at Brann har vært Norges nest beste lag de siste tre sesongene.

«Problemet» er at Brann var ubeseiret etter de 14 første kampene (10–4–0) i 2018, ledet med syv poeng på Rosenborg og hadde kun sluppet inn fem mål. Siden har Brann vært middelmådige, sluppet inn 19 mål på 11 kamper og kun tatt 15 poeng. Fasit: Fire poeng bak serieleder RBK, drøyt tre måneder etter at de ledet med syv poeng.

Tilfellet Sivert

Nilsen mener noe av problemet startet med at begge backene, Taijo Teniste og Ruben Kristiansen, ble skadet omtrent på den tiden. Så ble ankeret, sønnen hans, Sivert Heltne Nilsen, solgt til dansk fotball. Spilleren er kanskje, delvis erstattet, men ikke lederen på banen.

Sivert Heltne Nilsen har etterlatt seg et hull i Brann. Men faren, Lars Arne Nilsen, tror han har tettet det nå. Den berømte overgangen til danske Horsens ønsker ikke Brann-treneren å si noe mer om – nå. Han snakker heller om spillere som er Brann.

– I mine lag så trengs et anker som ser bakover, som hele tiden ser trusler. Vi fikk inn Ruben Yttergård Jenssen, en meget klok fotballspiller. Men han har vært vant til å spille med to sentrale, lenge. Så det har tatt tid. Men mot Lillestrøm fikk jeg svar, da så Ruben først og fremst på det som skjedde bak ryggen sin. Det er en grunn til at Brann nesten ikke slapp inn mål. Sivert patruljerte, lå der i «maskinrommet», så trusler hele tiden, mener Lars Arne Nilsen.

Han ble mer optimistisk, opp mot de fem siste kampene, tross poengtapet mot Lillestrøm. Nilsen mener det var fremgang, stor fremgang, at han fikk se Christian Eggen Rismark være den stopperen han håpet, en som kan ta med seg ballen ut fra forsvar. Med Eggen Rismark og Yttergård Jenssen der, mener Nilsen at Brann står godt rustet til de gjenstående fem kampene.

– Vi må ha litt tur. Den siste tiden har det vært litt «stang ut», men Rosenborg er heller ikke i form, så vi henger med. De virker slitne, de har ligget bak oss, kjempet for å ta oss igjen, fått skader, har rotet bort poeng i de siste kampene de også. Så det er spenning i ligaen, så kan folk gjerne diskutere om det er bra, eller om norsk fotball trenger «et lokomotiv».

Lars Arne Nilsen har fått tilbake litt av den troen som har vært fraværende siden den svake kampen mot Sandefjord.

– Vi har fem kamper igjen. Vi skal gi alt, det blir fullt trøkk, det blir vanskelig, men jeg har tro på at vi skal klare det, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen – og sier takk til VG for denne stunden.