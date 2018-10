Straffemiss i sluttminuttene da toppkampen endte målløst

FOTBALL 2018-10-07T17:26:31Z

(Liverpool – Manchester City 0–0) Riyad Mahrez (27) fikk en alle tiders mulighet til å avgjøre toppoppgjøret på Anfield, men blåste et straffespark høyt over i sluttminuttene.

Publisert: 07.10.18 19:26 Oppdatert: 07.10.18 20:08

Toppscorer, og normal straffeskytter, Sergio Agüero var byttet ut. Dermed fikk Mahrez jobben med å ta straffen, etter at Virgil van Dijk hadde felt Leroy Sane i det 85. minutt.

Et helt greit straffespark, ettersom stopperen ikke var på ballen.

– Det var straffe, og jeg er veldig glad for at den ikke gikk inn, sa van Dijk til Sky Sports etter kampen.

VG Live : Fyldig referat fra toppkampen

– Det var en tøff kamp mot mesterne, og jeg er mest fornøyd med at vi holdt nullen – særlig med tanke på straffesparket, oppsummerte stopperkjempen.

Mahrez diskuterte med Gabriel Jesus om hvem som skulle ta straffen, men manager Pep Guardiola bestemte at Mahrez skulle ta det skuddet – selv om han har misset fem av sine siste åtte straffespark.

Og usikkerheten skinte igjennom. Mahrez nølte litt i tilløpet, og sendte ballen høyt over målet til Liverpool-keeper Alisson.

– Han hadde troen og «baller» nok til å ta den. Han har vært god på straffer på trening. Jeg visste ikke at han hadde bommet fem av sine åtte siste, sa Guardiola til Sky Sports etter poengdelingen.

– Vi forsvarte oss godt, og skapte noen sjanser. Den bakre fireren vår var god, og det viktigste var at vi ikke tapte her, la spanjolen til.

Men straffebommen førte også til at Manchester City opprettholder sin svake statistikk på Anfield, arenaen der de ikke har vunnet i ligaen på 15 år. De har bare vunnet én av de 21 siste bortekampene mot Liverpool.

Helt likt i toppen

Søndagens oppgjør ble langt mer dramatisk enn underholdende, og det var heller ikke spesielt dramatisk før på slutten.

Resultatet førte til at Manchester City topper tabellen på bedre målforskjell enn Chelsea og Liverpool, men alle de tre lagene har 20 poeng etter åtte runder.

– Det var en intens kamp, mellom to veldig godt organiserte lag. Vi mistet Milner (skadet) i første omgang, og han er så viktig for laget. Vi må være perfekt organisert i kamper som dette. Dette har vært en intens periode for oss med vanskelige kamper, og jeg er egentlig fornøyd, oppsummerte Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Lagene hadde veldig respekt for hverandre. Vi forsvarte oss veldig bra, la tyskeren til.

Særlig var første omgang av den stusslige sorten. Mohamed Salah skjøt utenfor etter tre minutter, og bortelaget ble muligens snytt for straffe etter at Agüero gikk over ende i en duell med Dejan Lovren.

Etter pausen ble det litt mer underholdende, men det var ikke mange sjansene som ble produsert da heller. Mahrez avsluttet utenfor fra god posisjon etter en times spill, og et kvarter senere måtte Alisson i aksjon å redde et skudd fra samme mann.

I mellomtiden hadde Salah kommet seg til en brukbar mulighet på et fremspill fra Andy Robertson. Han hadde et herlig førstetouch, men selve avslutningen sendte han over.

Etter landslagspausen skal Liverpool spille borte mot Huddersfield, mens Manchester City tar imot Burnley. Chelsea får besøk av Manchester United.