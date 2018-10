Huseklepp: – Brann takler ikke presset

BERGEN (VG) (Brann-Lillestrøm 1–1) Brann slapp inn mål – igjen – og avstanden til Rosenborg er fortsatt fire poeng. Tidligere Brann-profil Erik Huseklepp er klar på hva han mener skjer med klubben.

Publisert: 07.10.18 21:50 Oppdatert: 07.10.18 22:52

– Brann takler ikke presset. For oss som står på utsiden ser det sånn ut. De fikk en ny gavepakke fra Rosenborg, men klarte ikke å benytte den, sier Huseklepp til VG.

Branns Fredrik Haugen får spørsmålet, fra VG, da han står i intervjusonen etter kampen:

– Takler ikke Brann presset?

– Jeg forstår spørsmålet. Det flyter ikke helt for tiden ... så jeg skjønner at det kan se sånn ut. Det er ikke bevisst i hvert fall, svarer Haugen - som skjøt i stolpen like før slutt. I vår ville trolig det skuddet gått i mål.

– Vi skaper nok. Men som du sier - det stemmer ikke helt. Det offensive spillet sitter ikke som det gjorde, sier Fredrik Haugen.

Om Rosenborgs svake kamp, og poengtapet mot Sandefjord, var motivasjon, eller om Brann-spillerne var preget av forventningene mot LSK, det vites ikke. Problemet er i hvert fall at Brann ikke er til å kjenne igjen fra vår-kampene.

– Joda, jeg visste resultatet på Lerkendal. Og jeg visste at vi var på skuddhold da kampen startet, det var vår mulighet til å få tilbake momentum, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen da ting har roet seg - og flesteparten av mediefolkene har gått for å skrive.

Nilsen står der i hvit skjorte og dressjakke, litt dresset for suksess - en suksess som aldri kom denne sure høstkvelden på Brann stadion.

– Det ble forferdelig skuffende. Jeg vet ikke ... vi er litt ute av flytsonen akkurat nå. Jeg kan ikke forklare det så veldig annerledes akkurat nå, sier Nilsen.

Det var (lenge) en frustrerende kamp for hjemmelaget på Brann stadion. Før pause stemte stort sett ingen ting. Ballen gikk slettes ikke fra mann til mann, de ble enten for lange eller korte, og kun en målsjanse skapte Brann i 1. omgang.

Det var antydning til piping på tribunen da lagene gikk til pause.

Lars Arne Nilsen byttet en utilpass Steffen Lie Skålevik (kantspiller mot LSK) mot den raskere og mer naturlige kantspilleren Dyver Vega etter pause, og det ble noe bedre etter det. Etter 64 minutter kom da også det mange så som «lettelsens scoring», da Gilbert Koomson satte opp «Sognal-kollega» Tajo Teniste - som sendte ballen i mål på direkten, uten sjanse for keeper Maric hos LSK.

Fikk du med deg denne situasjonen?

Men helt ut av ingen ting, seks minutter etter at han kom på banen, scoret Lillestrøms Kristoffer Ødemarksbakken (etter 78 minutter), etter corner, og dermed ble det flatt igjen på Brann Stadion.

– Utrolig deilig. Jeg vet jo at Frode Kippe pleier å vinne de ballene, så det handlet om å være der på annenballen, sier Ødemarksbakken til VG.

At scoringen kom fra akkurat han kom som en overraskelse på mange, ikke minst lagkameraten Simen Rafn.

– Simen sa til meg at han ikke visste jeg var på banen en gang ... ler Ødemarksbakken.

– Vi vet at LSK er gode på dødballer, men vi må i hvert fall være på annenballen, sier Lars Arne Nilsen – og rister på hodet. Han var fortvilet.

For Brann har gått fra 2,43 poeng pr. kamp fram til 1. juli til 1,36 poeng pr. kamp etter 1. juli. De har latt en ledelse på syv poeng til RBK bli til fire poeng bak, uten at RBK har vært veldig gode i hverken poeng eller spill de siste ukene.

Det er først og fremst bakover det har sviktet. Fra 0,36 baklengs pr. kamp før 1. juli til 1,73 baklengs pr. kamp etter 1. juli. Det er noe som har sviktet hos Brann. Kanskje er det for store utskiftninger i laget. Mot LSK hadde de fem nye sammenlignet med i vårsesongens mest vante lagoppstilling.

Og da Fredrik Haugen traff stolpen på overtid, hadde ikke Brann mer å komme med, selv om Azar Karadas, som vanlig, ble kastet innpå i sluttminuttene.

– Vi visste at Brann var sårbare, så at vi får med oss poeng fra Brann Stadion nå, er ingen overraskelse for meg. Jeg gikk for seier her, men vi er også fornøyd med et poeng her, sier LSK-trener Jørgen Lennartsson til VG.