Messi- og Suárez-show økte ligaledelsen til elleve poeng: - Fortsetter vi slik, ender det bra

Publisert: 21.01.18 22:36

FOTBALL 2018-01-21T21:36:40Z

(Real Betis - Barcelona 0-5) I nesten én time holdt Real Betis stand mot serieleder Barcelona. Men så sprakk det fullstendig opp.

Plutselig var Ivan Rakitic, som for øvrig viste seg frem med ny, blond sveis, alene med keeper, og der gjorde han ingen feil.

Det skulle vise seg å bli starten på ti minutter som avgjorde kampen i favør den katalanske giganten.

Fem minutter etter at Rakitic åpnet scoringsballet, var Lionel Messi på farten og sørget for 2-0, før Luis Suárez hamret inn 3-0 på volley ganske nøyaktig fem minutter etter det igjen.

Dermed var kampen i realiteten sluttkjørt for et Real Betis -lag som hadde vært med på notene frem til det 59. minutt. Men istedenfor at Sevilla-laget holdt stand mot den soleklare serielederen, gikk det som så ofte før, med Barcelona -seier.

– I løpet av ti minutter mistet vi alt, konstaterer en skuffet Joaquín for Betis.

Og som om det ikke var nok med 3-0-seier for Lionel Messi & Co., så sørget argentineren for lagets fjerde, før Suárez også satte inn sitt andre for dagen rett før kampuret viste 90 minutter. Barcelona ga seg med 5-0.

– Vi venter på de riktige tidspunktene og slo til på best mulige måte, sier Ivan Rakitic.

Etter at Atlético avga poeng lørdag (1-1 hjemme mot Girona), leder Barcelona nå serien med elleve poeng idet 20 runder er spilt. Valencia, som overraskende måtte se seg slått av 19.-plasserte Las Palmas lørdag, følger tre poeng bak Atlético, med Real Madrid, som vant hele 7-1 mot Deportivo søndag , er på 4. plass med 35 poeng. Opp til Barcelona er det 17 poeng.

– Helt ærlig så snakker ikke vi om at La Liga er avgjort. Vi konsentrerer oss om å spille bra og forberede oss godt til kamper, men fortsetter vi slik, så kommer det til å ende bra, sier Rakitic.