Ekspert om Cristiano Ronaldo: - Fortjener å bli benket

Publisert: 15.01.18 08:53

Real Madrids skrekkstatistikk i 2. omgang fortsetter og Cristiano Ronaldo (32) trenger over 20 skudd for hvert mål i La Liga. Men han kommer ikke til å bli benket av den grunn.

Det føler ekspert på spansk fotball, Viasats Petter Veland, seg rimelig sikker på. Hans kollega Morten Langli kom med denne kritikken mot Cristiano Ronaldo etter helgens 0–1-tap mot Villarreal, men ber VG ta kontakt med nevnte Veland på spørsmål om Real Madrids portugisiske nummer 7 fortjener å bli benket eller ikke.

– Rent sportslig, så ja, da kanskje fortjener Ronaldo å bli benket. Klubbpolitisk og realistisk sett så er svaret likevel nei, sier Veland til VG.

Cristiano Ronaldo har en helt unik standing i den spanske hovedstadsklubben, og har vært klubben største stjerne han fullførte rekordovergangen fra Manchester United i 2009 .

Denne sesongen har han ikke fått det til. Bare fire seriemål er det blitt på de 14 La Liga-kampene han har spilt av Real Madrids 18. Og ifølge statistikken til whoscored.com har han prøvd lykken hele 94 ganger.

Sagt på en annen måte: For hver gang Ronaldo scorer i ligaen, så bommer han over 20 skudd.

– De største stjernene spiller kamp inn og kamp ut. Real Madrid er nok fortsatt i tankegangen at det kommer til å løsne for ham, sier Veland, og bemerker at Ronaldo har hatt seks i treverket så langt denne sesongen.

Han tror manager Zinedine Zidane kommer til å «legge alle eggene» i Champions League-kurven, og kanskje også i Copa del Rey, og at problemstillingen til den franske manageren blir om han skal toppe laget inn mot kampene mot PSG .

Han mener ligagullet er en tapt sak for hovedstadsklubbens stjernegalleri, og kaller det forfriskende at noen av spillerne også virker å forstå akkurat det. Etter lørdagens tap uttalte Toni Kroos at Real Madrid ikke kunne ta en topp fire-plassering for gitt, men akkurat den kjøper ikke Veland.

– Det er befriende å høre slike uttalelser, for i det siste har Marcelo, Casemiro og de andre som har blitt intervjuet etter kamp sagt at de ennå ikke har gitt opp kampen om gullet. Kroos-uttalelsene vitner om en form for selvkritikk, sier Veland, og fortsetter.

– Det er nærmest unntakstilstand i Real Madrid, men likevel er de topp fire. Real Madrid kommer til å spille Champions League neste sesong.

Han peker på 2. omgangene til Real Madrid for at klubben ligger der de gjør i ligaen, på en 4. plass med tosifret poeng opp til ledende Barcelona.

– De forrige sesongene snakket man om lokomotivet Real Madrid, som kjørte over motstanderen og som nesten alltid fikk vippet kampen i sitt favør. Nå har de negativ målforskjell de siste 45 (9–11 i ligaen), og det er forbløffende svakt, sier Veland.

– Det begynner å bli åpenbart at en av de viktigste grunnene til deres resultater denne sesongen er at de ikke er godt nok trent, mener han.

