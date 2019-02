Dopingdømt østerriker tror Johaugs historie er oppdiktet – slik svarer den norske stjernen

SEEFELD (VG) I et stort intervju med Expressen sier den dopingdømte langrennsløperen Johannes Dürr (31) at han tror Therese Johaugs (30) har funnet på forklaringen rundt sin positive dopingtest.

Publisert: 25.02.19 12:55 Oppdatert: 25.02.19 13:07







Dürr – som selv ble tatt for og innrømmet bruk av bloddopet EPO under Sotsji-OL i 2014 etter en sensasjonell tredjeplass i Tour de Ski to måneder tidligere – sammenligner sitt eget tilfelle med Johaugs 2016-sak i Expressen.

– Jeg tror det var en oppdiktet historie, som alle andre. Det er ingen forskjell, hevder Dürr overfor den svenske avisen – og sikter til at den avgåtte landslagslegen Fredrik Bendiksen kjøpte leppekremen som inneholdt det forbudte stoffet clostebol, som igjen felte Johaug og førte 30-åringen ut i en to år lang suspensjon.

les også Ufint mot Johaug

– Norge har en lege som jobbet i forbundet i 30 år og nå gjorde han plutselig den feilen med kremen? Jeg tror ikke det. Men jeg vet ikke, jeg har ingen bevis, sier Dürr, som selv altså innrømmet dopingbruk for fem år siden.

Hans navn er svært upopulært i langrennsmiljøet.

les også Johaug «irritert» over løgn-påstand: - Sitter ikke her og lyver

– Hun (Johaug) hadde forberedt en forklaring som hun kunne bruke: «Åh nei, jeg tok denne kremen, jeg hadde ingen anelse». Og de fikk denne forklaringen ut i offentligheten. Det er en stor forskjell mot å gå ut og forklare at man gjorde alt bevisst, beskylder Dürr.

Johaug ble aldri beskyldt for noen annen måte å bryte dopingreglementet på enn å bruke den omtalte leppekremen.

JUKSET: I 2014 jukset Johannes Dürr (til venstre) til seg tredjeplassen i Tour de Ski bak Martin Johnsrud Sundby og Chris Jespersen (til høyre). Østerrikeren ble siden fratatt tredjeplassen som istedet tilfalt Petter Northug. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Johaug: – Kjenner ikke til Dürr

Therese Johaug ble konfrontert med Dürrs uttalelser av den svenske avisen på pressekonferansen dagen før 10-kilometeren i Seefeld-VM (klassisk intervallstart), der Johaug går for sitt andre gull på andre forsøk i sitt comeback-mesterskap.

Expressen spurte slik: I går møtte vi Dürr. Han valgte å sammenligne sitt tilfelle med ditt. Han sa din historie var funnet på. Vil du svare på det på noe vis?

les også BAKGRUNN: Dopet Dürr skylder på familieproblemer

– Jeg har ikke satt meg inn i den saken. Jeg vet ikke hva den dreier seg om. Han får stå for det han sier selv, så ønsker jeg ikke å kommentere saken hans mer, svarer Johaug.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan det er å få sin egen dopingsak dratt opp igjen som tema, svarer Johaug at hun er godt mentalt forberedt på det.

– Jeg skjønner det. Jeg har vært gjennom det jeg har vært gjennom. Den saken kommer til å følge meg videre. Det er jeg fullstendig klar over. Men jeg har tatt dommen min og får ikke gjort noe med det som har skjedd, sier Johaug på tirsdagens pressekonferanse, der hun også slo tilbake mot en svensk aviskommentator:

Johaug deltar altså i Seefeld-VM – i motsetning til Johannes Dürr.

Siden skandalen i Sotsji har livet gått i moll for Dürr; 31-åringen har vært gjennom skilsmisse, økonomisk trøbbel (ifølge seg selv), et desperat comebackforsøk der han har måttet jobbe som toller ved siden av, en tv-dokumentar kalt «Die Gier nach Gold» («Grådigheten etter gull») og bokutgivelsen «Den lange veien tilbake».

Han kom aldri frem til Seefeld. Noe den østerrikske landslagssjefen Markus Gandler uttrykte med lettelse da han presenterte VM-uttaket uten Dürr.

les også Lundby om mesterskapsnedturene: – Jeg er vel djevelens datter

Var uaktuell for comeback

Trond Nystad – tidligere norsk landslagssjef – er Østerrikes landslagstrener nå og sa til Expressen den gangen at Dürr uansett hadde vært sjanseløs på plassen i troppen, tross iherdige og svært profilerte forsøk på å komme med.

– For oss i skiforbundet har det egentlig aldri vært aktuelt å ta med ham, vi satser heller på yngre løpere som har jobbet fornuftig og ærlig for å slå gjennom, sa nordmannen i januar.

Det er ikke bare i eget hjemland Dürr har møtt motbør. Da dopingdommen ble kjent, uttalte Norges landslagssjef Vidar Løfshus at han synes Dürr skulle blitt utestengt på livstid.

les også Iversen med tirade mot mediene: - Det var pinlig

Mens Petter Northug varslet at han skulle slå knock-out på Dürr om han stilte til start i langrennssirkuset igjen.

Meldingen fra sin ett år eldre langrennskonkurrent valgte Dürr å ta med i boken sin. Men han skjønner ikke hvorfor Northug hater ham.

– Jeg forstår ikke hvorfor folk er så sinte på meg. Det er ingen forskjell på meg og de andre, sier Dürr i Expressen-intervjuet.

– Føles det som at du ble ekstra hardt dømt fordi du innrømmet alt sammen?

– Ja, jeg tror det. Og for at jeg kommer fra Østerrike, mener Johannes Dürr.

Langrennssjef Espen Bjervig har lite behov for å kommentere Dürrs uttalelser.

– Therese sin sak har vi kommentert mange ganger, og alle detaljer er offentlige. Her har vi ingen ytterligere kommentarer. Saker som omhandler andre enn våre løpere får de berørte svare for selv, sier Bjervig til VG.