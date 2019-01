Solskjær tangerte Premier League-rekord med ny seier

FOTBALL 2019-01-19T16:54:20Z

MANCHESTER/OSLO (VG) (Manchester United – Brighton 2–1) Ole Gunnar Solskjær (45) ledet Manchester United til sin sjette strake seier i serien. Kun to managere i Premier League-historien har fått en bedre start enn nordmannen.

Og det er ikke hvem som helst: Solskjær har nå levert en start som kun Carlo Ancelotti (Chelsea i 2009) og Pep Guardiola (Manchester City i 2016) har klart før ham.

Uniteds sjette strake seier i ligaen – den syvende totalt – var av det lite overbevisende slaget, på en ettermiddag der Old Trafford-publikumet hyllet både Solskjær og managerlegenden Sir Matt Busby, som døde for nøyaktig 25 år siden på søndag.

Takket være seieren over Brighton passerer Solskjær nettopp Busby som den manageren i United-historien som har fått den beste starten i seriesammenheng.

– Han har verden for sine føtter

Som så ofte under Solskjær var det to spillere som sto frem og utgjorde forskjellen offensivt: Paul Pogba og Marcus Rashford.

Den franske midtbanestjernen skaffet et straffespark 25 minutter ut i første omgang, tok ansvar selv og gjorde ingen feil fra elleve meter – men han skremte hjemmepublikumet et lite øyeblikk.

Det gikk nemlig et bekymret gisp over Old Trafford da Pogba, i kjent stil, begynte å trippe sakte i oppløpet. Gispet ble raskt erstattet med et lettelsens jubelbrøl da 25-åringen banket inn sin femte scoring på bare seks kamper med Solskjær som manager.

Det feiret han med en «bysse baby»-gest. Pogba har denne uken vært borte fra trening i noen dager fordi han har fått sitt første barn med kjæresten Maria Salaues.

Rashford fulgte opp Pogbas åpningsmål med en slående vakker scoring: 21-åringen, som feiret sin 150. kamp for barndomsklubben, driblet seg inn fra venstre forbi Pascal Groß og limte ballen i lengste kryss.

Spissen kan dermed, i likhet med Pogba, vise til fem mål på seks seriekamper under Solskjærs ledelse.

– Han har verden for sine føtter. Han er et utrolig talent. Han kan bli verdens beste, sier Ashley Young om sin landsmann og lagkamerat, ifølge BBC

Skremmeskudd

Andre omgang åpnet roligere, og akkurat da Solskjær skulle til å bytte inn den benkede stjernespissen Romelu Lukaku, kom reduseringen fra Brighton helt ut av ingenting ved Pascal Groß.

Baklengsmålet var helt tydelig et seriøst skremmeskudd for vertene, som begynte å gjøre slurvefeil og la seg bakpå etter å ha kontrollert hele kampen frem til da.

– Jeg synes at vi var fantastiske i 70 minutter. Vi skapte sjanser og ville ha det tredje målet. Vi hadde ryggen mot veggen da de scorte, men vi klarte fortsatt å skape sjanser og vi er veldig fornøyde med å ta seieren, sier Young etter kampen.

– Vi er kjempefornøyd med syv seiere under Ole. Når man er full av selvtillit tror man at man kommer til å vinne hver eneste kamp, legger han til.

Brighton klarte imidlertid ikke å utnytte Uniteds svake periode til å utligne, og dermed slapp Solskjær med skrekken. Nordmannen kan minst frem til fredagens FA-cupkamp mot Arsenal nyte følelsen av fortsatt full pott som United-manager.

