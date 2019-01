PÅ VEI TILBAKE: Maren Mjelde deltok bare under oppvarmingen til landslagskvinnene under den første fotballøkten på La Manga. Foto: Jostein Magnussen

Skademareritt for Mjelde – måtte ha hjelp opp av sofaen

LA MANGA (VG) Maren Mjelde (29) har ikke spilt en fotballkamp siden 29. september i fjor. Det blir ingen kamp på landslagskapteinen denne uken heller.

En betennelse på pelvisbeinet har holdt Mjelde på sidelinjen i over tre måneder. Nå er Chelsea-proffen her på La Manga sammen med kvinnelandslaget mest for å få et miljøskifte, for det kommer til å ta noen uker til før landslagskapteinen er på banen igjen og spiller kamp.

– På det verste måtte jeg ha hjelp for å komme meg opp av sofaen, sier Mjelde om skademarerittet.

– Det er en vanskelig skade. Jeg har smerter fremdeles, men totalt sett er jeg bedre enn da jeg spilte min forrige kamp. Skaden kan ikke bli noe verre sier ekspertene og antyder at fra man starter behandling av en slik skade kan det ta seks til ni måneder før smertene er borte. Nå har jeg fått behandling i fire måneder og de sier jeg er i god rute sammenlignet med andre som har hatt lignende skader.

– Du må belage deg på å spille med smerter?

– Ja, det tror jeg. Den må jeg klare å glemme og bli vant til. Når de sier at det ikke kan bli verre, så er jo det en god tanke å ha selv om det gjør vondt. Men det har vært frustrerende fordi man har kjent på en smerte, sier Maren Mjelde.

Hun har fått behandling hos osteopat i lang tid og behandlingen har gitt resultat. Det gikk såpass bra at hun troppet opp på Chelseas første trening etter jul 28. desember. Det angrer hun på nå.

– Gikk for fort frem

– Jeg gikk altfor fort frem og kjente skaden tvert. Nå har jeg holdt meg unna trening med laget i to uker.

29-åringens mål var å spille mot Skottland nå på torsdag. Det kan hun bare glemme. Det nye målet er å bli kampklar til kampene i Algarve i slutten av neste måned.

Aldri før har hun vært ute så lenge med skade.

– Jeg har hatt noen ankelskader opp gjennom karrieren, men med de vet man jo når man er i gang igjen. Nå har jeg vært uten tidsperspektiv, og det har vært frustrerende.

Hun er i godt selskap. Den andre landslagsstopperen, Maria Thorisdottir, er også langtidsskadet etter at hun fikk en ny hjernerystelse.

– Det går bedre også med Maria. Hun var ute på feltet og trente med meg i forrige uke, sier Maren Mjelde.

Nå har begge ambisjoner om å være i slag når Chelsea skal ut i kvartfinale i Champions League i mars. Da venter Paris Saint-Germain over to kamper.

