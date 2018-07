POPULÆR MANN: Simen Rafn, her fra 2–2-kampen mot Sarpsborg 08 tidligere i år. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Rafn spanderte øl på LSK-supporterne etter braktapet: – Han er hel ved

Publisert: 27.07.18 12:15

FOTBALL 2018-07-27T10:15:34Z

Simen Rafn (26) mener LSK ikke ga de tilreisende supporterne nok valuta for pengene i braktapet mot LASK Linz. Derfor spanderte han rundt 50 glass øl på dem etterpå.

– Jeg kjøpte vel like mange øl som jeg har gjort resten av livet til sammen. Det var min måte å betale tilbake til de mange supporterne som hadde møtt opp og støttet oss på bortebane. Vi ga ikke nok valuta for pengene. Derfor følte jeg dette var det rette å gjøre, sier Rafn til Romerikes Blad .

Patrick Ween er av de rundt 300 Lillestrøm-supporteren som torsdag kveld sto på tribunen i østerrikske Linz da Lillestrøm for første gang på ti år spilte europeisk fotball.

På banen var det ikke mye å glede seg over da LASK Linz knuste Lillestrøm 4–0 , men etter kampen fikk de en god overraskelse da Rafn kom gående inn på puben der de satt.

– Det var rett og slett bare strålende. Han tok seg tid til å snakke med supporterne og svarte på spørsmål om kampen, om fremtiden og om ham selv. Han er rett og slett en strålende fyr, sier Ween til VG på telefon fra Østerrike.

– En fin gest

I tillegg til å slå av en prat, spanderte Rafn øl på de som satt der. Etter det Ween kunne se betalte LSK-spilleren av egen lomme for rundt 50 glass.

– Det oppfattes som ekstremt hyggelig og en fin gest for folk som har brukt både penger og ferie for å se LSK i Europa for første gang på ti år, sier Ween.

Ween mener det er to måter å virkelig vinne en plass i LSK-supporternes hjerter. Den ene er å ved å være en fantastisk god spiller, som Ståle Solbakken eller Tom Lund. Den andre er ved å gi alt for klubben i alle situasjoner.

Fredrikstad-gutten Rafn, som kom til Lillestrøm for halvannet år siden, er i den siste kategorier.

– Han er på vei til å spille seg inn i hjertene til alle LSK-supporterne. Han er rett og slett hel ved, sier Ween.

Ros fra styreleder

Lillestrøms styreleder Morten Kokkim roser Rafn for gesten.

– 350 kanarifans leverte til terningkast seks i Østerrike. Dessverre var ikke vi like gode på banen. Det Simen Rafn gjorde for supporterne etter kampen er fantastisk. Han dro ned på eget initiativ og delte ut øl til supporterne. Det viser hvilken fin type han er, sier han til VG.