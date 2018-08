SEIERSVANTE: Brann og Vito Wormgoor samt RBK og Anders Konradsen og Mike Jensen. Foto: NTB SCANPIX

Uenige om hvem som er gullfavoritt: – Et race hele veien inn

Bengt Eriksen tror gullet ender opp i Trondheim hvis RBK-spillerne holder seg skadefrie. Christian Gauseth holder Brann som gullfavoritt, mens Stabæk-trener Henning Berg tror Europa League-spill kan bli avgjørende.

Med 11 kamper igjen av Eliteserien 2018 begynner det å dra seg til i toppen. Brann topper ett poeng foran Rosenborg, med Haugesund på 3. plass og Molde på 4., henholdsvis seks og åtte poeng bak tabellederen.

Hverken Haugesund (1–1 mot LSK ) eller Molde (1–3 mot Stabæk ) fikk med seg full pott i helgen, og det fikk FKH-sportssjef Jostein Grindhaug til å svare «to» på hvor mange lag som er igjen i gullkampen. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær uttalte allerede før smellen mot Stabæk at han ikke tenker på gullkampen.

– Er det så enkelt? At det bare er to lag som kjemper om gullet nå ...

– Nei, mener Eurosport-ekspert Bengt Eriksen, som ikke ønsker å avskrive Molde, men som ikke ser på Haugesund som en reell gullkandidat for sesongen 2018.

– Det er ikke ofte jeg er enig med både Jostein Grindhaug og Ole Gunnar Solskjær, men i dette tilfellet er jeg det, sier imidlertid Christian Gauseth, Mjøndalen-spiller og Eurosport-ekspert.

Han tror serieleder Brann holder hele veien ut.

– Det er flere grunner til det, sier han, og lister opp følgende:

1. Kampprogrammet.

– Brann er ferdig med Molde, deres djevel (1–9 i målforskjell på to kamper ), er ute av cupen, trenger ikke tenke på europacupspill og da er det bare serien de skal konsentrere seg om, sier Gauseth.

2. Overgangsvinduet.

– Laget har fått inn spillere som skaper konkurranse på flere plasser og som gir det nødvendige trykket. Se bare hvordan (Steffen Lie) Skålevik responderte i går (scoret mot S08). Og lignende konkurranse, som Skålevik nå har mot Bamba, har du på flere posisjoner, sier Gauseth.

Gauseth mener kampen mot Haugesund den 15. september er en nøkkelkamp for Brann, i tillegg til Rosenborg på hjemmebane den 28. oktober.

– Det er bare å huke av den datoen i kalenderen først som sist. Det kommer til å bli et fyrverkeri av nervøsitet, intensitet og gullkamp. Den dagen er sesongavgjørende, tror MIF-spilleren.

Stabæk-trener Henning Berg bidro sterkt til å påvirke gullkampen da hans spillere knuste Molde 3–1 i går, og han tror også at kvalifiseringskampene til Europa League for Molde og RBK blir viktige.

– Det blir tett og jevnt i innspurten. Det vil nok stå mellom RBK og Brann, men Molde også kan blande seg inn igjen – særlig hvis de taper for et godt Zenit-lag, og ikke skal spille Europa League. Rosenborg er kanskje bedre rustet til begge deler, men Brann har en fordel av at de kun har ligaen å fokusere på, sier Berg til VG og legger til:

– Haugesund er en «dark horse» som er solide nok til å slå alle. Dette blir et race hele veien inn, mener Berg.

Rosenborg og Haugesund er også fortsatt med i cupen, og spiller kvartfinalen i slutten av september.

Holder RBK som favoritt

Bengt Eriksen håper også Eliteserien lever slik at 28. oktober blir en aldri så liten seriefinale i den fjerde siste runden. Han tror imidlertid ikke at Brann er på topp når Eliteserien avsluttes i slutten av november.

– Jeg sier det samme som før helgen: Rosenborg.

– Hvorfor det?

– De har dette i blodet, er vant til å vinne og vet hva det dreier seg om. Brann vant gullet for elleve år siden, men hele den gjengen er borte. I Rosenborg har «alle» gjort det før, og det er fordel Rosenborg. Man har etterlyst mer glitrende spill, men de er seige. Og favoritter i mine øyne, svarer han.

– Hva taler mot at Rosenborg vinner?

– Det er ikke så mye, så vidt jeg kan se. Det måtte bli om de skulle få et skred av skader, sier han.

– Og for Brann?

– Brann har tre hjemmekamper på de siste fire. Det er fordel dem, og jeg håper serien lever så lenge, sier Eriksen.

Det gjenstår elleve runder av Eliteserien 2018. Slik ser kampprogrammet ut til henholdsvis Brann og Rosenborg.

Brann: Vålerenga (b), Ranheim (h), Haugesund (b), Sandefjord (h), Tromsø (b), Lillestrøm (h), Stabæk (b), Rosenborg (h), Strømsgodset (h), Kristiansund (b), Odd (h)

Rosenborg: Strømsgodset (h), Haugesund (h), Vålerenga (b), Sarpsborg 08 (h), Molde (b), Sandefjord (h), Lillestrøm (b), Brann (b), Odd (h), Start (b), Bodø/Glimt (h)