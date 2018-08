UT: José Mourinho har blitt sendt på tribunen flere ganger tidligere. Denne sesongen vil han få én kamps karantene om han mottar fire advarsler. Foto: Eddie Keogh / X01095

Nå kan managerne i England få gule og røde kort

Publisert: 01.08.18 14:31

FOTBALL 2018-08-01T12:31:05Z

I den kommende sesongen i England vil managere i de fire øverste ligaene kunne få gule og røde kort for dårlig oppførsel.

Prøveordningen gjelder også for FA-cupen og ligacupen. I Championship, League 1, League 2 og cupene vil managerne bli vist det gule kortet av hoveddommeren hvis de oppfører seg dårlig på sidelinjen. I Premier League vil de samme advarslene bli gitt muntlig.

Det engelske fotballforbundets (FA) nye regler innebærer at managerne får én kamps karantene om de mottar fire gule kort, to kamper om de får åtte kort og tre kamper for tolv kort. Får en manager hele 16 gule vil vedkommende bli kalt inn til FAs disiplinærkomité.

Flaskesparking kan gi kort

Sarkastisk klapping, fornærmelser, befinne seg i motstanderens tekniske område eller flaskesparking er eksempler som kan gi gult kort. Rødt kort deles ut ved grove tilfeller av fornærmelser mot dommer eller motstandere.

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, forteller at de vil følge med på hvordan ordningen fungerer i England.

– Vil følge utviklingen

– Det har ikke vært diskutert i dommerkomiteen (til NFF). Vi kommer til å følge med på hvordan det går. Man deler erfaringer fra slike prøveordninger når vi har møter i FIFA eller med IFAB (FAs internasjonale styre), sier Hauge.

– Dette har ikke vært et tema så langt i norsk fotball. Vi har de virkemidler som skal til for å håndtere trenere og benken. Vi skal følge med på engelsk fotball og se om det er noe vi kan ta til oss.