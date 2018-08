Rini Coolen, her fra 0–0 oppgjøret mot Celtic. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Coolen: – Rosenborg har ingen Johan Cruyff

Erik Eikebrokk

Publisert: 02.08.18 09:21 Oppdatert: 02.08.18 10:45

FOTBALL 2018-08-02T07:21:48Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Celtic 0-0, 1-3 sammenlagt) Rosenborg gikk målløse av banen i en kamp der trønderne måtte score minst to mål for å ta seg videre i Champions League-kvalifiseringen. I fremtiden lover Rosenborg-trener Rini Coolen offensiv, attraktiv fotball på «gammel-måten».

Etter den målløse kampen mot den skotske mesteren var Rosenborg-trener Rini Coolen opptatt av å snakke om at det er nå jobben med å implementere den originale Rosenborg-stilen starter.

– Den første jobben var å forberede spillerne til kampene mot Celtic, svarer Coolen på VGs spørsmål.

Rosenborg-stilen

I to kamper mot Celtic har Coolen sendt laget ut i en slags 4–2–1–3-formasjon, der Mike Jensen har spilt i en fremskutt posisjon, foran to dype midtbanespillere.

– Jeg syns det har fungert veldig godt med to dype, både defensivt og offensivt. Men det kommer an på spillerne vi har tilgjengelig og på motstanderen. Om det blir slik i fortsettelsen, det får vi se på. Jeg er opptatt av balanse i laget, og vi vet alle at Rosenborg-stilen er veldig klar, og det skal vi begynne og jobbe med nå, sier han til VG.

– Du snakker om å finne tilbake til det originale Rosenborg. Hva legger du i dét?

– Det handler om 4-3-3, med høy intensitet, slik vi så fra starten av i dag.

– I Rosenborg-stilen skal vi spille med to indreløpers. Det handler også om hvor raskt vil skal angripe, og om timing; om hvor, hvem og hvordan vi skal presse. Noen ganger kan man gjøre jobben enklere ved å plassere spillere i andre posisjoner, som kan gjøre det enklere å presse og angripe.

Fornøyd med prestasjonen, men ikke resultatet

På pressekonferansen spurte VG den nye Rosenborg-treneren om han fikk spesielle instruksjoner fra styret om spillestil og formasjon før han takket «ja» til jobben.

– Det vil jeg ikke snakke om. Det er klart hva klubben står for, og det er en stil som ikke er ny for meg. Jeg liker den stilen, så får vi se hvor raskt jeg greier å implementere dette. Jeg har mine idéer, spesielt når det kommer til balansen på midtbanen.

Da Kåre Ingebrigtsen ble sparket som Rosenborg-trener ble det forklart med manglende sportslig utvikling, og at prestasjonen ikke stod i stil med resultatene.

– Vi spilte en annerledes 4-3-3 i dag, enn tidligere, men det handler om hvem som er tilgjengelig. Formasjon har ikke noe å gjøre med spillestil. Det er det jeg forsøker å forklare. Stilen er det viktigste, men jeg tror på 4-3-3 og Rosenborg-stilen, med to indreløpers .

– Hva syns du om prestasjonen i dag?

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen. Vi spilte en god kamp, der vi var godt organisert. Men man kan ikke være helt fornøyd når man ikke vinner.

Nederlandsk stil, ikke Eggen-stil

– Når du snakker om å finne tilbake til det «originale Rosenborg», snakker du da om Nils Arne Eggens Rosenborg-stil fra 1990- og 2000-tallet, eller snakker du om den nederlandske stilen Rinus Michels anerkjennes for?

– Jeg er fra Nederland, så vi snakker om den nederlandske stilen. Men hva er den nederlandske stilen? Det handler ikke så mye om formasjon, men om hva man ønsker å oppnå. Med Rosenborg-stilen ønsker vi å spille attraktiv offensiv fotball, og å kontrollere kampen så mye som mulig. Hvis jeg ikke stilte meg bak den idéen, så ville jeg ikke vært i denne klubben. Jeg følger den retningen. Jeg er her fordi jeg elsker den stilen, det er den retningen klubben vil, og det er det jeg vil også.

– Hvem er Rosenborgs Johan Cruyff?

– Vi har ingen Johan Cruyff, man kan ikke sammenligne spillere med hverandre. Jeg vil ikke legge noe press på noen spillere ved å sammenligne med en så spesiell spiller. Det betyr ikke at vi ikke har spesielle spillere i Rosenborg, men jeg vil ikke legge press på noen ved å sammenligne ham med en så spesiell spiller.

Tapet gjør at Champions League -drømmen er knust for Rosenborg. Nå venter dobbeltoppgjør mot irske Cork City i tredje kvalifiseringsrunde i Europa, om én uke.