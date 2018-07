TROR PÅ FORLØSNING: Eldar Hansen har vært klubbleder i Rosenborg, Lillestrøm og Skeid, spiss på Rosenborg og fotballpresident. Her fotografert hjemme i sin stue i Oslo høsten 2017. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Tidligere Rosenborg-høvding om bråket: – Tror ikke så mange andre skjønner så mye av det

Publisert: 26.07.18 11:13 Oppdatert: 26.07.18 11:38

FOTBALL 2018-07-26T09:13:11Z

Ingen utenfra forstår det presset Ivar Koteng (58) lever under, mener tidligere Rosenborg-topp Eldar Hansen (76) og Stabæk-kongen Ingebrigt Steen Jensen (63). Men spillerne kommer til å bli sterkere av bråket, tror Hansen.

– Det kommer frem i tider når det uler om ørene på folk. Hvis samholdet og «fighting-viljen» slår inn, så blir det bra, sier den tidligere Rosenborg-spissen.

Og styrelederen og fotballpresidenten.

Eldar Hansen har hatt mange hatter på, og han vet kanskje bedre enn mange hvordan det er å skulle prestere når det stormer som verst.

Portrett av Hansen: Rosenborg-lederen som ble hentet av politiet (+)

Han har den siste uken fulgt nøye med på hvordan Rosenborg-styret forrige torsdag sparket hovedtrener Kåre Ingebrigtsen (52) og assistent Erik Hoftun (47). Hvordan spillerne dagen etter sa klart fra om hvor uenige de var i sparkingen. Og alt som har skjedd siden, med tirsdagens baluba som foreløpig siste smell utenfor banen.

Det skjedde altså kort tid før Rosenborg onsdag kveld gikk på et tungt 1–3-tap mot Celtic i Champions League -kvalifiseringen.

Husker du? Slik gikk det mot Celtic i fjor

Den tidligere spilleren og lederen trekker paralleller til 1992. Da stormet det virkelig i Rosenborg med «Kemnersaken», som endte med at Hansen ble suspendert fra fotballen i to år og mistet posisjonene sine i toppen av norsk fotball. Men sportslig tøffet Rosenborg-toget, ledet av Nils Arne Eggen, inn til seier i både serie og cup.

Kritisk til styrets håndtering

Hansen er klar på at sparkingen ikke er godt håndtert. Han støtter styreleder Ivar Kotengs begrunnelse, men stiller spørsmål til måten det ble gjort på.

– Prestasjonene i år tilsvarer at de burde gjøre et grep, men hvordan de gjør det, der bør de ha et kurs hele styret. Men det burde jeg sikkert hatt selv også, sier Hansen, som blant annet tenker på det at Rini Coolens ble spurt om å erstatte Ingebrigtsen midlertidig, før Ingebrigtsen hadde fått beskjed om at han var ferdig.

Den tidligere fotballtoppen vil likevel ikke være for hard med Koteng og resten av Rosenborg-styret. Han vet hvor vanskelig det er å holde tungen rett i munnen når det stormer som verst.

– Det er veldig trøkk. Jeg tror ikke noen andre organisasjoner skjønner så mye av det. Det er mest sammenlignbart med politikken, sier han.

– En liten feil så er helvete løs

Akkurat dét er Ingebrigt Steen Jensen (63) veldig enig i. Den tidligere Stabæk-styrelederen vil på ingen måte felle noen dom over hvordan Rosenborg-styret har skjøttet sitt ansvar i denne saken.

– Å være fotballeder og holde hodet kaldt og gjøre alt riktig i slike situasjoner, det er faen ikke lett. Det skal bare en liten feil til, og så er helvete løs, sier han til VG.

Han mener Ingebrigtsen helt klart burde fått vite at han var avsatt før styret spurte Coolen om han kunne steppe inn midlertidig, men han har forståelse for at ting kan gå litt galt.

– Det er en helt ekstrem situasjon, understreker han, før han retorisk spør hvor ofte skarer av folk står utenfor DNBs hovedkontor og roper «Rune Bjerke må gå».

– Selv i Norge er fotballen helt ekstrem og unik. Det skal så lite til før noe fremstår som verdens mest katastrofale beslutning, og i Rosenborg er det sikkert ti ganger så tøft som i Stabæk. Dette må sies så ikke alle bare går i strupen på Koteng, men erkjenner hvor utrolig vanskelig det er, og hvor vanskelig det er for folk i andre lederstillinger å forstå, utdyper Jensen.