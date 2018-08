TIL ENGLAND: Leo Skiri Østigård, her i aksjon mot Portugal under U19-EM i sommer. Foto: Mikko Stig / NTB Scanpix

Molde-talentet Østigård på vei til Premier League

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 08.08.18 16:14 Oppdatert: 08.08.18 16:27

FOTBALL 2018-08-08T14:14:33Z

Leo Skiri Østigård (18) er mer eller mindre klar for Premier League-klubben Brighton, bekrefter spillerens far.

– Jeg kan bekrefte at han er på vei til Brighton for å signere. Overgangen er mer eller mindre klar. Han reiste over for å signere i ettermiddag, sier Even Østigård til Nettavisen .

VG har også vært i kontakt med Even Østigård, som tillegger at han «ikke ønsker å si noe mer om dette på nåværende tidspunkt».

Administrerende direktør Øystein Neerland i Molde FK har ikke besvart VGs henvendelser. Det samme gjelder Østigårds agent Jim Solbakken.

I sommer viste Østigård seg frem som midtstopper for Norge under U19-EM i Finland. VG omtalte tidligere i august at hans rådgivere under mesterskapet skal ha vært i møter med en representant fra Barcelona.

Østigård har vært utlånt fra Molde til Viking denne sesongen. I starten av august gjorde stortalentet det klart at han avbrøt lånet.

– Det er med tungt hjerte jeg forlater denne klubben her, som jeg på kort tid har blitt glad i. Men slik er dette gamet. Det har vært en fantastisk tid, og nå håper jeg at dere rykker rett opp der Viking hører hjemme, skrev han.

Det er ikke første gang en spiller representert av agent Jim Solbakken blir Brighton-spiller. I fjor var det Mathias Normann som signerte for den sørengelske klubben. Han har siden den gang vært på utlån til Molde.

Nå ligger Østigård an til å forlate Molde etter kun å ha spilt syv minutter for klubben i Eliteserien, i et kort innhopp mot Sarpsborg forrige sesong.