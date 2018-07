SNUDDE KAMPEN: Zlatan Ibrahimovic har scoret 4–3-målet, revet av seg trøya og jubler med Jonathan Dos Santos på ryggen. Foto: Katharine Lotze / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zlatans hattrickshow: Tre mål på 24 minutter

Publisert: 30.07.18 06:59

FOTBALL 2018-07-30T04:59:00Z

(LA Galaxy-Orlando City 4–3) Galaxy var på vei mot sitt føste tap i ligaen siden mai. Men så snudde Zlatan Ibrahimovic alt på 24 minutter. Med sitt første hattrick i MLS.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-2 til gjestene etter at svensken hadde headet mågivende til Giovanni Dos Santos.

Så var det duket for Zlatan-show.

Målkalaset begynte svensken etter 46 minutter da han rev seg løs fra markering og kontant stanget inn utligningen etter innlegg fra venstre.

– Hvem ellers, skrek de amerikanske TV-kommetatorene.

Jubelen varte imidlertid ikke så lenge, for etter 54 minutter ble midtstopper Jørgen Skjelvik fullstendig avkledd i en avgjørende hodeduell. Libyske Mohamed El Monir fikk æren av å sende gjestene opp i en ny ledelse.

Dermed hvilte mye ansvar igjen på skuldrene til Ibrahimovic og spissmakker Ola Kamara , og etter 66 minutter viste de to nok en gang at de er blant ligaens giftigste angrepsduoer.

En lang ball ble spilt opp mot Ibrahimovic, som med hodet la den ned til Kamara før han selv satte fart i bakrom. Nordmannens elegante lobb mellom Orlandos midtstoppere sørget for at Ibrahimovic kunne kaste seg fram og stupheade ballen inn 3–3 fra kort hold.

Poengdeling var likevel langt fra godt nok for Galaxy, og med 20 minutter igjen å spille havnet en retur på brystkassen til lagets superstjerne. Ibrahimovic la ballen til rette, lot den sprette før han hamret ballen i lengste hjørne. Sitt første hattrick i MLS feiret svensken ved å rive av seg trøyen og løpe med armene strukket ut i bar overkropp.

Hattricket sender Ibrahimovic opp til andreplass på toppscorerlisten i MLS. Svensken står notert med 15 scoringer. Atlanta Uniteds Josef Martínez står på 24 mål. Både rekkekamerat Kamara og Adama Diomande (LAFC) har satt inn ni mål

Søndagens seier betyr at LA Galaxy ligger på tredjeplass i MLS Western Conference syv poeng bak ledende Dallas. Diomandes Los Angeles FC ligger mellom dem.

Tidligere søndag noterte Jo Inge Berget seg for en målgivende pasning i sitt comeback fra start da hans New York City FC tapte 1–3 for Seattle Sounders FC.