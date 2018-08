AKER STADION: Molde FK har bestemt seg for at den voldtektstiltalte spilleren fortsatt skal være tilgjengelig for spill. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde vil fortsatt bruke voldtektstiltalt

Molde FK har bestemt for at de fortsatt vil bruke spilleren som denne uken ble frikjent i Romsdal Tingrett - men der aktor har anket saken.

Tingretten frikjente mandag mannen for voldtekt, men han må betale 150 000 kroner i erstatning til kvinnen.

« Molde FK tar dommen til etterretning. Administrasjonen og styret i klubben har i sin behandling og nøye vurdering av saken lagt vekt på at tingrettens flertall frikjente spilleren. Han vil derfor fortsatt være tilgjengelig for spill i Molde FK», heter det i en melding fra klubben.

Molde fastslår også at «dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, Molde FK og andre».

Etter at dommen ble klar mandag, sa aktor Ingvild Thorn Nordheim til VG at dommen ankes. Hun la ned påstand om fire års ubetinget fengsel for den voldtektstiltalte Molde-spilleren.

Molde FK valgte å ikke suspendere fotballspilleren etter at saken ble anmeldt, og sa den gang at de ville avvente utfallet av saken i tingretten. Nå har de altså valgt å bruke spilleren videre.

Spilleren var tiltalt for sovevoldtekt, men rettens flertall, som besto av de to meddommerne, kom fram til at det foreligger rimelig og fornuftig tvil om skyldspørsmålet og at det ikke kan ses bort fra at hendelsesforløpet i det vesentlige kan ha vært slik det ble beskrevet av Molde-spilleren. Tingrettsdommer Ole Ingar Ødegård ville derimot dømme ham.

– Vi anker denne avgjørelsen. Jeg synes vi hadde en sterk sak med gode beviser. Her har jeg fått støtte fra fagdommeren, som mente det var utvilsomt at tiltalte hadde begått handlingen han var tiltalt for. Dette fikk han ikke meddommerne med seg på, som sier de ikke kan se bort ifra tiltaltes forklaring. Men meddommerne har i dommen ikke vurdert den øvrige bevisførselen, noe som etterlater en del spørsmål, sier aktor Ingvild Thorn Nordheim til VG mandag.

Molde-spilleren må altså betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Beviskravet i erstatningssaker er lavere enn i straffesaker, og flertallet mener det er klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren voldtok kvinnen, men de mener ikke det er bevist utover enhver rimelig tvil.

Kvinnens bistandsadvoakt, Mette Ekroll Nyland, sa mandag til VG at hun reagerte med «fortvilelse» på frifinnelsesdommen.

Da fotballspilleren møtte i Romsdal tingrett tirsdag i forrige uke, nektet han straffskyld og hevdet at han og kvinnen hadde hatt et frivillig samleie på et nachspiel.