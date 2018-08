INGEN ENIGHET: Kåre Ingebrigtsen (til høyre) er fortsatt ikke fornøyd, etter at han fikk sparken i Rosenborg. Foto: Therese Alice Sanne

Ingen enighet mellom Rosenborg og Ingebrigtsen

FOTBALL 2018-08-30T13:43:24Z

42 dager etter at duoen Kåre Ingebrigtsen (52) og Erik Hoftun (49) fikk sparken i Rosenborg, er partene fortsatt ikke enige om sluttoppgjøret for det gamle trenerteamet.

Publisert: 30.08.18 15:43 Oppdatert: 30.08.18 16:45

19. juli fikk Ingebrigtsen sparken som hovedtrener. I intervjuet med VG samme dag sa Ingebrigtsen at «det kommer ikke til å bli noe problem med etterlønn. Det står i avtalen.» Ingebrigtsen hadde, ifølge avtalen, krav på et års etterlønn den dagen han eventuelt fikk sparken.

Nå viser det seg altså at det ikke er så enkelt likevel. Saken har nå havnet hos juristene.

– Dette kan jeg ikke kommentere på det nåværende tidspunkt, sier Andreas Ekker til VG. Det er han som kjører saken på vegne av både Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

Organisasjonssjef Trond Alstad håndterer saken for Rosenborg. Han er like ordknapp som Ekker.

– Vi kan ikke uttale oss om en personalsak i mediene, sier Alstad til VG.

Etter det VG vet ble den permanente avtalen som ble inngått mellom Rosenborg og Ingebrigtsen/Hoftun, 14. november 2014 underskrevet av begge parter – med et års etterlønn, hvis trenerne en dag skulle få sparken.

To dager etter at Ingebrigtsen og Hoftun fikk sparken, betalte Rosenborg ut et års etterlønn til begge sine tidligere trenere.

Likevel er altså ikke saken avsluttet.

– Det står på «pæng» sier en insider til VG.

Til Adresseavisen har Ingebrigtsen langet ut mot Rosenborg for hvordan de håndterte sparkingen av ham og Hoftun.

– Jeg har aldri følt meg bitter, men var veldig skuffet over at jeg fikk sparken. Den største skuffelsen var likevel måten Rosenborg håndterte det på. Det handler om hvordan vi fikk sparken. Særlig Erik, som blir sparket mens flere andre sitter på det samme kontoret. Det synes jeg er helt utrolig av RBK, sier Ingebrigtsen til Adresseavisen.