Kritiserer dekningen av Solskjær: – Han samler ikke fotballfolket

FOTBALL 2018-12-27T18:39:51Z

Ole Gunnar Solskjærs inntreden i Manchester United har vakt enorm interesse, også utenfor fotballsirklene. Men det er ikke alle som er like fornøyde med den brede dekningen i sportspressen.

Publisert: 27.12.18 19:39

– Det er ganske mange som enten gir blaffen, eller irriterer seg over, dekningen av Ole Gunnar Solskjær . For dem som følger engelsk fotball, blir dekningen ganske skjev. For dem er det irrelevant hvor en manager kommer fra. Han samler ikke fotballfolket, sier Arve Hjelseth, som er idrettssosiolog, førsteamanuensis ved NTNU, Dagbladet-spaltist – og Liverpool-supporter.

Forrige uke publiserte Hjeltnes et innlegg på Høgskolen i Moldes nettavis Panorama med tittelen «En surmaget beretning om Solskjær-euforien som hjemsøker vårt land» . Der kritiserer han hvordan norske medier dekker den nyslåtte Manchester United-manageren.

– Jeg forstår utmerket godt at mediene skriver mye om ham. Men ikke alle deler den oppfatningen av at fordi han er norsk, er det viktig at han gjør det bra. Jeg håper fortsatt han gjør det kjempedårlig, sier Hjelseth, litt på spøk, mest på alvor, og poengterer at det er fordi han misliker Manchester United, ikke Solskjær.

Mengde og implisitt tro

Det er to ting han spesielt stusser ved i forbindelsen med dekningen.

Mengden: – I helgen hadde VG for eksempel mange artikler om Solskjær, og bare én om Manchester City, Tottenham og Liverpool.

VG skrev fem artikler om Ole Gunnar Solskjær i døgnet rundt hjemmedebuten mot Huddersfield andre juledag. Rettighetshaver TV 2 publiserte seks artikler i samme tidsrom.

Det implisitte: – Jeg er misfornøyd med at det i dekningen er en implisitt tro på at alle nordmenn ønsker at han lykkes, uansett hvilket lag de holder med. Det fungerer i idretter der nasjonalitet er inndelingen, som i de olympiske idrettene, men det er ikke sånn i engelsk klubbfotball.

Han understreker igjen at han forstår at mediene har en stor dekning av Solskjærs periode i klubben, men hans poeng forblir: Det er ikke alle som deler den entusiasmen.

Dette svarer de ansvarlige

– Verdens trolig største fotballklubb ansetter verdens trolig mest kjente nordmann til å lede dem. Det er en enorm nyhet, og slår ut på alle kriteriene på det VG skal skrive om, sier sportssjef i VG, Øyvind Brenne.

– Men er det for mye?

– Det er definitivt ikke for mye. Jeg har respekt for at folk har andre meninger. Men hvis du ser på diskusjonene rundt juleselskapene, er det langt flere enn de vanlig fotballinteresserte som snakker om Solskjær. Om vi ikke hadde dekket det, hadde vi ikke vært i takt med folket, mener Brenne.

Responsen fra allmennkringkasteren er noenlunde likelydende.

– Jeg synes ikke det blir for mye, så langt. Vi har hatt mange interessante vinkler, både hyllest og kritikk, og jeg synes vi har kommet inn på hvorfor klubben har valgt som de har gjort, forklarer Anders Sårheim, redaksjonssjef for sportsnyhetene i NRK.

Heller ikke rettighetshaver TV 2 har noen utfordringer med å forsvare sin dekning av Solskjær.

– Vi synes at dette er en av de største og mest oppsiktsvekkende sportsnyheten i vår tid. Lesertallene våre bekrefter at interessen er enorm, sier fotballsjef i TV2, Eystein Thue.

Han mener at de både som rettighetshaver og nyhetsformidler, bør ta mål om å være nummer én rundt Ole Gunnar Solskjær. At spørsmålet om dekningen kommer, skjønner han, men kanalen merker at de har fått en helt ny interesse fra folk som ikke vanligvis ser Premier League.

– Vi går ikke rundt og tror at alle heier på Manchester United, men den nye dimensjonen Solskjær har tilført, gjør at det er mange flere som ønsker å se Premier League. Og selv om mange som ønsker at sitt eget lag lykkes, tror jeg at noen klarer å unne en norsk manager suksess, tror han.

TV 2-sjefen mener selv at dekningen av Solskjær ikke overskygger alt annet de dekker.