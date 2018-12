JUBEL: Ole Gunnar Solskjær fikk en strålende start på jobben i Manchester United. Foto: Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Premier League-legender om Solskjær: - Utrolig

De gamle målmaskinene Alan Shearer og Ian Wright likte den første biten som ble servert av Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Publisert: 23.12.18 10:05 Oppdatert: 23.12.18 10:17

– Folk kan si «det var bare Cardiff». Men dette er Manchester United slik vi vil se dem, sa Wright, tidligere storscorer for Arsenal, i BBCs «Match of the Day».

– Det var en utrolig start, konkluderte Wright.

Han satt i studio sammen med Gary Lineker og Alan Shearer. De diskuterte Uniteds 5–1-seier over Cardiff . Det ble raskt en sammenligning av Solskjærs første kamp og det laget viste José Mourinho, som fikk sparken .

– For første gang i en Premier League-kamp denne sesongen løp de i stykker motstanderen. Backene var mye høyere i banen. Det var mye mer bevegelse og spillerne i front viste seg fram. De spilte fremover – ikke bakover eller til siden. Det var min første tanke, sier Shearer.

Sluttet å løpe for Mourinho

Tidenes målscorer i Premier League (260 mål på 441 kamper) mener at United-spillerne sluttet å løpe for Mourinho.

– Det er ingen tvil om det, slo Shearer fast.

– Dette lignet Manchester United mye mer enn tidligere. Det var mye friskere. Tidligere har ikke spillerne gitt så mye som kreves, sa Shearer videre.

Sist gang United scoret fem mål var i Sir Alex Fergusons avskjedskamp i 2013. United har ikke vunnet like stort siden september 2017 (4–0 mot Crystal Palace).

Statistikken viser at Manchester United også dominerte banespillet i større grad enn tidligere denne sesongen. Laget hadde ballen 74 prosent av tiden – mest for United denne sesongen.

– Utrolig start

De traff også oftere med pasningene enn tidligere i sesongen.

– Når vi ser på terminlisten, ser vi at det kan bli en veldig god start, sier Wright.

I garderoben fikk spillerne tommel opp av deres nye sjef.

– Jeg sa at: «Det er sånn et Manchester United-lag skal fremstå.» Det er kjempeartig, sa Solskjær til VG lørdag.

United er nå åtte poeng bak Chelsea på fjerdeplass – som gir Champions League-plass. Det er 20 kamper igjen av ligaen.

Uniteds program den neste måneden er slik:

26. desember: Huddersfield (H)

30. desember: Bournemouth (H)

2. januar: Newcastle (B)

5. januar: Reading (H) (FA-cupen)

13. januar: Tottenham (B)

19. januar: Brighton (H)

29. januar: Burnley (H)

