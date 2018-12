Slik «erobret» superinnbytteren Solskjær Manchester United

FOTBALL 2018-12-22T17:10:22Z

Ole Gunnar Solskjær (45) var Manchester Uniteds superinnbytter som spiller. Nå spiller han den samme rollen som manager.

Publisert: 22.12.18 18:10 Oppdatert: 22.12.18 18:53

Solskjær er elsket både i klubben og av fansen. Ikke minst har United-legenden over alle United-legender, Sir Alex Ferguson, et stort hjerte for nordmannen.

– Han må være den beste innbytteren noensinne, sa Fergie etter at Solskjær hadde kommet inn og scoret seiersmålet mot Charlton en aprildag i 2001.

Nesten to år tidligere scoret kristiansunderen det mest kjente av alle sine innbyttermål. To minutter og 17 sekunder på overtid av Champions League-finalen mot Bayern München gjorde Solskjær seiersmålet som har gjort ham udødelig i Manchester-klubben .

I kveld får Solskjær sin managerdebut for Manchester United mot Cardiff, klubben han rykket ned med og fikk sparken fra i 2014.

VG kommer til å følge kampen tett med TV-sending fra 17:30, vårt eget Solskjær-studio, og i VG Live.

En annen klassiker var da han kom inn og scoret fire ganger i løpet av 13 minutter mot Nottingham Forest i 1999. Denne kampen gikk for øvrig 6. februar, en hellig dato i United etter som det var på denne dagen i 1958 at klubbens «Busby babes» var involvert i flyulykken i München.

Solskjær gjorde det til vane å sitte og studere motstanderens forsvarsspillere fra sin plass på benken – for så å få sjansen på slutten av kampen og utnytte feilene han hadde oppdaget hos sine oppassere.

Engelske medier døpte ham «Baby-faced Assassin» på grunn av sitt ungdommelige utseende og dødelige avslutninger på mål.

Etter at han måtte legge opp, fortsatte Solskjær å studere spillet fra benken – men nå som trener. Ferguson uttalte allerede mens nordmannen var aktiv at superreserven hadde en egen evne til å sitte og studere og analysere det som skjedde på banen.

– Alt jeg vet om å håndtere toppspillere i fotball, har jeg lært av ham, sa Solskjær til BBC Skottland i august – og snakket om Ferguson.

– Sir Alex lærte meg hvordan man ikke må bli selvtilfreds og alltid holde standarden opp, fortsatte han.

Det er en kjent sak at Uniteds manager-legende har en stor plass i hjertet for Ole Gunnar Solskjær. Han satte stor pris på nordmannens trofasthet mot Manchester United, som da Tottenham snuste på hans spiss-egenskaper i 1998. Solskjær ble – og ble belønnet med å bli Champions League-helt året etter.

I mai i år ble Ferguson alvorlig syk og lå i koma, men har kommet tilbake. Solskjær fortalte til BBC i august at de to fortsatt sender tekstmeldinger til hverandre.

Den mangeårige manageren er tilbake etter sykdom og fast gjest som tilskuer på Old Trafford.

– Forholdet til Fergie er i hvert fall ingen ulempe. Men samtidig tror jeg han har en veldig bra standing i klubben også uavhengig av Fergie, sier Henning Berg, Solskjærs tidligere lagkamerat i klubben. Berg vant også Champions League med United i 1999 og som er Premier League -mester for klubben i 1998/99 og 1999/2000.

Solskjærs kamper og mål for Manchester United (alle turneringer): 1996/97: 46 kamper – 19 mål. 1997/98: 30 kamper – 9 mål. 1998/99: 37 kamper – 18 mål. 1999/00: 46 kamper – 15 mål. 2000/01: 47 kamper – 13 mål. 2001/02: 47 kamper – 25 mål. 2002/03: 57 kamper – 15 mål. 2003/04: 19 kamper – 1 mål. 2004/05: 0 kamper – 0 mål. 2005/06: 5 kamper – 0 mål. 2006/07: 32 kamper – 11 mål.

Ronny Johnsen, som også spilte Champions League-finalen i 1999 for United, sier dette om hvorfor Solskjær har så stor stjerne i Manchester-klubben.

– Det er først og fremst på grunn av det han gjorde som fotballspiller for klubben. I ettertid har han fått lang erfaring også som manager. Han kjenner alle rundt klubben, og de vet hva han står for.

Solskjær gjorde 235 Premier League-opptredener for klubben – og noterte utrolige 91 scoringer. Totalt i alle turneringer ble det 366 kamper og 126 mål.

– Utviklet spillere

– En ting er hva som han gjorde som spiller – han var der lenge og scoret mange mål – men vel så viktig er at han var reservelagstrener med suksess. Han utviklet spillere og var en dyktig trener. De vet hvordan han er som trener. Så har han hatt suksess med Molde med triumfer både i serie og cup, sier Henning Berg.

– Men Cardiff-eventyret gikk ikke så bra?

– Nei, Cardiff er det ene som ikke fungerte, men det var en helt annen type jobb enn i United og Molde, som alltid skal være med i toppen. I Cardiff handlet det om å redde plassen i ligaen. Det er en stor forskjell.

Måtte legge opp

Solskjær la opp som fotballspiller i august 2007 etter å ha slitt med et vondt høyre kne . Som 35-åring ble han reservelagstrener i Manchester United og sugde inn kunnskap fra Sir Alex Ferguson og folkene rundt ham. Våren 2010 fikk han sin første tittel da han ledet Uniteds reservelag til serietriumf.

Da Solskjær startet trenerkarrieren på førstelagsnivå i Molde i 2011, var han helt bestemt på at han skulle til Premier League innen kort tid.

Men det ble bråk da han ble hentet av et privatfly som Aston Villa hadde sendt til Kristiansund for å hente Solskjær i mai 2012. De skulle ha ny manager. Den flyturen likte Molde-investorene Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten særdeles dårlig. Men etter en oppvaskmiddag hjemme hos Røkke – med koner, ble de gode venner igjen.

Dagbladet skrev etterpå at de hadde blitt enige om at Solskjær kan forlate Molde vederlagsfritt for en Premier League-klubb bare om den klubben heter Manchester United.

– Jeg skal ikke sette Molde, Røkke eller Gjelsten i en slik situasjon igjen uten at vi tar den middagen igjen. Det er viktig å avklare at vi skal fortsette å jobbe sammen, sa Solskjær på en pressekonferanse.

Han ble hentet til Cardiff i januar 2014 med mål om å redde den walisiske klubben fra nedrykk. Det gikk ikke. Cardiff måtte ta den tunge veien tilbake til nivå to. Klubben kom på 20. plass med bare syv seirer og 30 peng. 18. september 2014 var det takk for nå i Cardiff etter en dårlig sesongstart i Championship.

I oktober 2015 var Solskjær tilbake i Molde, der det har blitt ligasølv både i 2017 og 2018.