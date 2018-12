Ole Gunnar Solskjær er en levende klubblegende i Manchester United. Nå er han ansatt som midlertidig manager. Foto: Hallgeir Vågenes

Solskjær som United-manager: Er han egentlig kvalifisert?

FOTBALL 2018-12-19T15:22:57Z

Sett med norske øyne er det julaften, bursdag og 17. mai på likt. Men har Ole Gunnar Solskjær strengt tatt det som trengs for å lede en klubb av Manchester Uniteds dimensjon?

kommentar

Publisert: 19.12.18 16:22 Oppdatert: 19.12.18 18:19

Mannen bak vinnermålet i Champions League-finalen for snart 20 år siden, kunne ikke fått en mer staselig førjulspresang. Det gir en fotballgal norsk offentlighet all grunn til å ta fullstendig av. En nordmann som manager på Old Trafford er nemlig omtrent så stort som det kan få blitt.

Enda bedre blir det jo av at Solskjær overtar på et perfekt tidspunkt for ham selv.

Så mye har gått galt under José Mourinho at det bør være umulig å gjøre vondt verre, mens den potensielle oppsiden er enorm. Nordmannens status som klubblegende kan bli enda råere, dersom han klarer å blåse liv i et stjernegalleri som har underprestert over tid.

Likevel er det, midt i den euforiske kakofonien, grunn til å i det minste stille et og annet kritisk spørsmål rundt valget.

Er Ole Gunnar Solskjær virkelig den mest kompetente de kunne valgt? Hvilke krav til dokumenterte resultater bør egentlig stilles til en stilling så høyt opp i toppfotballens næringskjede?

Her er det, om vi tar av de norske jubelbrillene et øyeblikk, et faktum at Ole Gunnar Solskjær ikke har satt avtrykk på trofékjøttvekten som leder på internasjonalt toppnivå.

Solskjær gjorde åpenbart en god jobb da han styrte reservelaget i Manchester United fra våren 2008 til starten av 2011. I Norge har han hentet hjem to seriemesterskap og en kongepokal som Molde-trener, men det er jo ikke noe som påkaller bevegelser i øyenbryn utenfor landet.

Og ser man helt kjølig på hva Ole Gunnar Solskjær har prestert som manager på toppnivå utenlands, er det som dukker opp temmelig tynt.

Alt Solskjær har å skilte med er det han gjorde som manager i Cardiff, og tidsrommet «2. januar – 18. september 2014» står ikke akkurat med gullskrift i den walisiske klubbens historie.

Det startet med en merkelig investering i norske spillere, han slet tydelig med autoriteten i garderoben og Premier League-eventyret endte med at han styrte Cardiff rett ned.

Til slutt måtte han reise hjem etter en tung start i Championship sesongen etter.

Lukter det United-boss av en som rett og slett mangler dokumenterte resultater som manager i de beste ligaene?

Grunnen til at klubben mener at det gjør nettopp det, er nok at de ikke har lagt en CV-konkurranse til grunn for valget. Her er det tydelig at klubblojalitet og «United-DNA» har spilt en avgjørende rolle.

Etter at Alex Ferguson ga seg, har det vært hat trick i feilinvesteringer, og med Solskjær ser planen ut til å ha «tilbake til røttene» skrevet over hele pannebrasken.

Dette er en mann som har gått Ferguson-skolen, som har en dyp kjærlighet til klubben (og vice versa), og det er en klar fordel at han fra tidligere har god kjemi med en spiller som Paul Pogba.

Dessuten får han solid backing fra rutinerte Mike Phelan.

Siden dette er et kortvarig engasjement og Manchester United har så langt opp til de beste i serien, er det også pent lite å tape på å prøve denne løsningen.

Skal Ole Gunnar Solskjær lykkes med å snu skuta, er det noen helt avgjørende suksesskriterier som må raskt på plass:

1). Han må få en defensiv struktur til å fungere, og han må bygge opp selvtilliten til dem han velger, i en lagdel som har fremstått som en tombola-maskin under Mourinho.

2). Det må fart, tæl og bevegelse inn i et mannskap som har vært fryktelig statisk i lange perioder.

3). Han må etablere en tydelig definert sentrallinje, og sørge for ekstra god kommunikasjon med bærebjelkene “Solskjærs United” skal bygges rundt.

Alt annet enn at United blir bedre utover i sesongen vil være overraskende, men det store spørsmålet er hvor lista skal legges dersom den uvanlige posisjonen som «lånetrener» kan ende i noe annet enn at han returnerer til Molde til våren.

Da må Solskjær skape et lag som kan matche de aller beste igjen.

I Premier League skal Solskjær gjennom Cardiff, Huddersfield, Bournemouth og Newcastle – før Tottenham venter på bortebane 13. januar.

Og dersom han virkelig vil legge inn gode aksjer for seg, står datoene 12. februar og 6. mars med gullskrift. Da venter Neymar, Mbappé & co. i Champions League.

Mye i livet handler om å være på rett sted til rett tid. Her må man si at den tidligere storscoreren har truffet blink.