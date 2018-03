Jesus sørget for påskeglede - Brasil fikk revansj

(Tyskland-Brasil 0–1) Gabriel Jesus (20) var selvfølgelig mannen som avgjorde påskekampen i Berlin. Brasil fikk revansj for 1–7-nederlaget og stoppet samtidig Tysklands utrolige rekke på 22 kamper uten tap.

Det var første gang de to lagene møttes siden Tyskland ydmyket Brasil 7–1 i Belo Horizonte i 2014-VM (hvis vi ser bort fra OL-finalen i Rio i 2016).

Selv om det bare var treningskamp på Olympiastadion i Berlin, lå den historiske matchen for snaut fire år siden som et bakteppe.

Gabriel Jesus ga Brasil 1–0 etter pasning fra Willian. Keeper Kevin Trapp reddet først headingen, men rotet ballen inn i mål. På 15 landskamper har 20-årige Jesus ni mål og fire assists.

Da Brasil ble nedsablet 7–1 i 2014, malte han gatene i São Paulo før fotballfesten. Nå er Jesus stjerne i Manchester City.

Kevin Trapp hadde senere flere gode parader som hindret Brasil i å øke ledelsen. Willianog Paulinho hadde en dobbelsjanse tidlig i 2.omgang. Der kunne det ha stått 2–0.

Jesus fikk muligheten til å score sitt andre mål da Kevin Trapp var på bærtur og Jerome Boateng klarerte dårlig med hodet. Men Jesus’ heading traff ikke mål.

«Die Mannschaft» måtte tåle litt piping på Olympiastadion, men Sandro Wagner hadde et par godt muligheter etter at han ble byttet inn.

Brasil spilte uten den skadde superstjernen Neymar. Joachim Löw hadde gjort syv endringer siden 1–1 mot Spania.

Tyskland hadde på forhånd 22 kamper uten tap - siden august 2016.

Landslagssjef Joachim Löw gjorde et ærlig forsøk på å få en utligning, men spillerne hans klarte ikke å få ballen bak Alisson Becker, som til daglig spiller i Roma. Timo Werner, som har 11 mål for RB Leipzig denne sesongen, ble også byttet inn - uten at det hjalp.

Men dette var bare trening. Alvoret starter i Russland den 14. juni ...

PS: Brasil møter Sveits i sin første VM-kamp. Tyskland skal opp mot Mexico.

