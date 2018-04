GJENG I FLYT: Etzaz Hussain (midten) gratuleres for sin 2-0-scoring mot Tromsø. Daniel Chima Chukwu og Vegard Forren til venstre. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Forren tror RBK skjelver: - Artig å terge dem

Publisert: 08.04.18 15:07

MOLDE (VG) Vegard Forren (30) sier han er ydmyk før Rosenborg-matchen søndag. Men han tror trønderne frykter et nytt nederlag.

– Vi har fått en god start, og gleder oss alltid til Lerkendal. Det er sånne kamper vi lever for. Fullsatt stadion, 20.000, trykk og to gode lag som vil vinne. Det er noe vi gleder oss til, sier Forren til VG.

Han vil ikke være med på at Molde er favoritter etter tre strake seierer i Eliteserien.

– At vi er favoritter, det tror jeg ikke at vi skal gå så hardt ut med. Rosenborg er alltid favoritter på Lerkendal. Så får vi komme dit og være ydmyke og ta med oss de positive opplevelsene så langt.

Trønder og bygdegutt

Forren, som hadde en het Rosenborg-flørt før han dro til Brighton i fjor vår, tror trønderne er bekymret før Molde kommer på besøk.

– Ja. Helt sikkert. Dette er ikke optimalt for dem, og de er helt sikkert ikke fornøyde med det de har gjort så langt. De har mer å gå på, og kvaliteten i gruppen der skal ingen undervurdere.

30-åringen kommer opprinnelig fra Kyrksæterøra i Trøndelag, men føler han seg som en trønder etter tre perioder hos rivalen Molde?

– Jeg vil alltid ha trønderen i meg, men jeg har kompiser som påpeker at tonefallet ikke alltid er det rette. Nå har jeg familien her, og jeg har bodd i Molde i 10 år, så det re lett at enkelte ting smitter litt over. Men jeg føler meg fortsatt som en trønder. En liten bygdegutt. Nå er planen å bo i Molde resten av livet, men vi får se...

– Du er klar til å filleriste noen trøndere i helgen?

– Det er alltid artig å terge dem. Det må være litt sånn. For min del handler det om å dra dit og terge dem litt ekstra med å hente tre poeng. Det er alt som teller. Så får vi se hvem som vinner.