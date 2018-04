AS-journalist: Derfor går det mot Real Madrid-exit for Bale

Publisert: 08.04.18 08:15

En friskmeldt Gareth Bale fikk ikke et eneste minutt i Champions League-kvarten mot Juventus. Nå tror AS-journalist Manu Sainz at waliseren er ferdig i klubben.

– Tirsdagens kamp var første gang at den walisiske angriperen, som frisk, ikke spilte et eneste minutt av en Champions League-kamp siden han ankom Bernabéu i 2013.

Det skriver Manu Sainz for AS , og mener at 3–0-seieren i Torino over Juventus ikke bare langt på vei sikret Real Madrid en plass i Champions League-semifinalen , men også viste at Gareth Bale har falt på rangstigen til manager Zinedine Zidane.

– Det kan sies at 14. februar (for øvrig valentinsdagen) var dagen Zidanes kjærlighet for Bale tok slutt. Da fikk han bare 22 minutter som innbytter mot PSG, skriver Sainz.

Den spanske journalisten påpeker at Bale fortsatt blir hyppig brukt i ligaen, men at det bare kan kalles «ego-massasje» ettersom Real Madrid er sjanseløse på ligaseieren (13 poeng bak Barcelona).

Han tror istedenfor at Real Madrid og Gareth Bale skiller lag til sommeren, selv om manager Zidane var klar på at Bale ikke var bak spillere som Lucas Vázquez og Marco Asensio, som begge spilte mot Juventus.

– Nei. Han kom ikke på banen, men det var fordi andre med andre arbeidsoppgaver kom inn. Vi regner fortsatt med Bale, og han må være klar for søndagens kamp, sa Zidane.

VGs tips: Uavgjort eller Atleti-seier

Søndag er det duket for El Derbi Madrileño, hovedstadsderbyet mellom Real Madrid og Atlético Madrid. Begge er så godt som hektet av i gullkampen (serietreer Real Madrid 13 poeng bak Barcelona, toer Atlético har elleve poeng opp med åtte kamper igjen).

Derfor virker det mest å stå om prestisje når de to spanske gigantene møtes til dyst. Men, Real Madrid har fortsatt Champions League å tenke på, selv om en plass i semifinalen langt på vei ble sikret med 3–0 over Juventus på bortebane.

De to lagene har knivet ordentlig mot hverandre de siste årene, og de siste fem ligaoppgjørene har endt med tre uavgjort og én seier til hvert av lagene. Vi tror Atlético klarer minst uavgjort også denne gang, og spiller det til 1,88 i odds .

Spillstopp er 16.10 og kampen kan du se på Viasport 3.

