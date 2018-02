Hodgson overrasket og fornøyd med Sørloths debut tross tap

Publisert: 10.02.18 17:51

FOTBALL 2018-02-10T16:51:10Z

(Everton - Crystal Palace 3–1) Alexander Sørloth (22) gjorde seg ikke bort, men fikk ingen drømmedebut for Crystal Palace. Null scoringer og 1–3 er fasiten etter debuten mot Everton.

– Jeg synes ikke Sørloth gjorde seg bort. Jeg synes han skal være rimelig stolt av det han har gjort. Han kommer til en bra mulighet og gjør mange bra ting underveis. Men i det store og det hele er det ikke nok, oppsummerer tidligere Premier League -keeper Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Det er Palace-manager Roy Hodgson enig i.

– Jeg synes han gjorde det bra. Han har ikke spilt kamp på to måneder på grunn av at sesongen i Danmark ble avsluttet i november-desember. Han har bare spilt to 45-ere i treningskamper, så jeg var ganske overrasket over at han holdt tempoet i kampen. Og jeg var imponert over hvor bestemt og aggressiv han var, sier manageren ifølge klubbens egne hjemmesider.

Men det ble tap for Alexander Sørloth i Premier League-debuten for Crystal Palace. Han fikk sjansen fra start mot Everton, som etter en målløs førsteomgang nærmest avgjorde kampen ut fra startblokkene i omgang nummer to.

Andreomgang var ikke ett minutt gammel før Gylfi Sigurdsson prikket ballen i hjørnet, riktignok via en forsvarer, fra like utenfor sekstenmeteren.

Fem minutter senere stanget Oumar Niasse inn Everton-mål nummer to.

Og dermed var kampen på langt nær kjørt for Alexander Sørloths Crystal Palace.

Lørdagens bortelag ga imidlertid ikke opp, og Christian Benteke burde ha redusert med hodet snaue fem minutter etter at Niasse scoret 2–0.

Så fikk Alexander Sørlothen stor sjanse til å score.

Den norske 22-åringen knuste Ashley Williams i feltet og headet mot mål, men Jordan Pickford var mesterlig med på notene.

– Alexander Sørloth ser ut som en ålreit signering for Palace. Den store nordmannen rager høyt i feltet og er på innlegget til Patrick van Aanholt, men Pickford kaster seg til høyre og dytter ballen unna, skriver BBC om hendelsen.

Men istedenfor redusering smalt det på ny bak Palace-burvokter Wayne Hennessey.

Etter noe klabb og babb fikk Tom Davies kranglet inn 3–0 med kvarteret igjen å spille, og dermed var den berømte spikeren i kista hamret inn.

Da gjorde det lite at Luka Milivojevic reduserte fra straffemerket med under ti minutter igjen å spille.

Tapet gjør at Crystal Palace blir stående på 27 poeng etter 27 kamper. Det holder til en 14. plass enn så lenge (Southampton og Newcastle med henholdsvis 26 og 25 poeng har én kamp til gode), og ned til direkte nedrykk (Stoke på 18. plass) er det ikke mer enn tre poeng.

Everton ligger på sin side på 9. plass med sine 34 poeng.

De andre Premier League-kampene lørdag: Stoke - Brighton 1–1, Swansea - Burnley 1–0, West Ham - Watford 2–0. Tottenham slo Arsenal 1–0 tidligere lørdag . 18.30 spiller Manchester City mot Leicester .