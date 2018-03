BRØYTEBIL: Skagerak Arena ble måket av brøytebil før Odds hjemmekamp mot Haugesund. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Iskald seriestart går som planlagt søndag: - Gå forsiktig

Publisert: 11.03.18 17:40 Oppdatert: 11.03.18 17:58

KRISTIANSAND/DRAMMEN/BODØ/SKIEN /MOLDE(VG) Premieren mellom Ranheim og Brann ble utsatt, men søndag spilles det eliteseriefotball i hele landet.

På Falkum i Skien ligger det et tynt snølag på banen akkurat nå. Det snør veldig lett, men spådommen er at det skal øke på rundt kampstart. Ser i øyeblikket ikke ut som noen krise for spillerne og kampen bør bli gjennomført på fin måte.

– Temperaturen i Skien ligger rundt null. Kaldt, men ikke veldig. Det ligger en bråte snø rundt området der stadion ligger på Falkum, og folk rister stort sett på hodet over den tidlige seriestarten, sier VG-journalist Knut Espen Svegaarden.

Redd for trappene

I Kristiansand er det rundt null grader, voldsomme vindkast og litt regn og hagl. På Asfalten utenfor Sør Arena er det mye snø og speilglatt. Men kampen mellom Start og Tromsø blir spilt klokken 18.00.

– Selv om tribunene blir ryddet for snø i timene før kampstart så kommer det til å være glatt. Så vi ber publikum om å gå forsiktig, spesielt i trappene, sier arrangementssjef Olav Lindebø til Starts hjemmeside.

Så gjenstår det å se hvor mange sørlendinger som møter opp til Starts comeback i Eliteserien.

Mye snø i Drammen

I Bodø skapte snøværet bekymringer i morgentimene. Etter hvert steg solen frem på himmelen, og for øyeblikket er det perfekte spilleforhold på Aspmyra stadion før kampen mot Lillestrøm. Like før avspark laver det ned igjen over Aspmyra. Banen er imidlertid fortsatt grønn og fin enn så lenge.

Snøen laver ned over Marienlyst og en enslig brøytebil prøver å få vekk det verste av det som legger seg. Det blir uten tvil vanskelige forhold for spillerne i Drammen, men det blir kamp mellom Strømsgodset og Stabæk.

På Aker Stadion er baneforholdene mer enn gode nok til å spille fotball på. Kunstgresset er blitt vannet før kamp, så det er lite som tyder på at de redde for at det skal fryse.

