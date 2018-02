Manchester United møter Brighton i kvartfinalen

(Huddersfield - Manchester United 0–2) To mål av Romelu Lukaku sendte Manchester United til kvartfinalen i FA-cupen.

Der skal United opp mot Brighton hjemme på Old Trafford, mens nabo Manchester City tar imot Southampton, dersom laget tar seg av Wigan i mandagens 5. runde-møte.

Før tre minutter var spilt ble Romelu Lukaku spilt gjennom av Juan Mata, brukte kjempekreftene sine, vred seg unna Huddersfields kaptein Christopher Schindler og banket ballen forbi danske Jonas Lössl.

Deretter var Huddersfield best i 1. omgang. Hjemmelaget kunne og burde trolig fått straffe da Chris Smalling handset med hånden over hodet, og Tom Ince ble altfor stresset da han fikk en stor mulighet fra skrått hold.

Men like før pause var Manchester United nærmere mål nummer to, enn Huddersfield hadde vært utligning. Ashley Young spilte gjennom Juan Mata, som rundet keeper Lössl og jublet for Uniteds andre scoring.

Men det er nye tider, dommer Kevin Friend kunne spørre en venn, og etter ett minutt og 40 sekunder konkluderte han og The video assistant referee (VAR) med at Mata hadde vært i offsideposisjon da pasningen ble slått.

– Jeg trodde at jeg hadde scoret et «korrekt» mål, jublet for det og følte meg jo litt dum da det ble annullert, sier Juan Mata i et intervju vist på Viasat.

Spenningen fortsatte noen minutter til, Huddersfield fortsatte å kjøre på rett etter pause. Både Tom Ince og danske Philip Billing traff muren med sine frisparkforsøk, men så ble kampen punktert etter en fantastisk kontring: Lukaku tok med seg ballen fra egen halvdel, fant Alexis Sanchez til venstre, han rykket et steg inn i banen og sendte Lukaku alene igjennom. Belgieren styrte ballen vakkert og kontrollert i hjørnet med venstre, hans 21. United-scoring.

Huddersfield ga seg ikke, men greide ikke å skape noe særlig.

– En vanskelig kamp, men det ble bedre i 2. omgang. Da hadde vi grei kontroll, oppsummerte Mata.

Kvartfinalene : Manchester United - Brighton, Wigan/Manchester City - Southampton, Leicester - Chelsea, Rochdale/Tottenham - Swansea/Sheffield Wednesday.