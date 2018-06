KAN GLISE: Ronaldo tjente, ifølge VGs kilder, gode penger på sitt korte norgesbesøk. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Omkampen var «god business» for Aftenposten og Ronaldo

Publisert: 11.06.18 11:04

FOTBALL 2018-06-11T09:04:09Z

Aftenposten Event vil ikke ut med hva Ronaldo (41) fikk for å være lagleder og den største stjernen i omkampen Norge-Brasil, men VGs kilder antar at det er snakk om et pent sekssifret beløp. Avisen får kritikk av ekspert på presse-etikk, Gunnar Bodahl-Johansen.

Ifølge VGs kilder i Brasil er det nærliggende å tro at hver av de tidligere landslagsspillerne fikk et sted mellom 5000 og 7000 dollar - 40.000 til 56.000 kroner - for å komme til Oslo og spille mot 1998-årgangen av Norge.

Ronaldos godtgjørelse vil etter all sannsynlighet være mye høyere. Hans markedsverdi for slike kamper skal være på flere hundre tusen kroner. Den står i stil med at han var fotballens største stjerne i flere år og kåret til verdens beste fotballspiller tre ganger.

Rivaldo har også vært kåret til «årets spiller» i verden kåret av FIFA og det er god grunn til å tro at han også fikk et sekssifret beløp for «comebacket» på Ullevaal.

– Det er stor variasjon i hva det koster å få dem til Norge. Men alt er konfidensielt, sier Kathrine Tillnes Jansen - leder av Aftenpostens eventavdeling.

Hun har «ikke oversikt over» hvor mye det totalt sett kostet å hente de 16 spillerne, pluss 1998-dommeren Esse Baharmast. Alle de de norske spillerne og Egil Olsen fikk også betaling.

Stor risiko

I tillegg til godtgjørelsene til hver enkelt brasse, kommer utgifter til fly, transport, hotell, måltider og så videre.

– Vi har et veldig, veldig stort budsjett. Dette har vært kjempestor risiko for oss. Vi visste ikke om vi ville treffe nerven i publikum. Men dette har blitt god business for Aftenposten event, sier Tillnes Jansen.

15.128 tilskuere så lørdagens kamp.

Kampanje skriver at det totalt ble det solgt over 18.000 billetter i prissjiktet 300 til 700 kroner, noe som gir billettinntekter på syv-åtte millioner kroner. I tillegg kommer salg av sponsorater for drøye to millioner kroner, slik at totalomsetningen på Omkampen trolig lander på rundt ti millioner kroner.

Betaler ikke, men

Aftenposten hadde før kampen eksklusive intervjuer med både Ronaldo i Spania og Rivaldo i USA.

– Vi har ikke betalt for intervjuer. Det gjør vi aldri, sier sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen.

Men 30. november i fjor bekreftet han i Dagsnytt 18 at i kontrakten med Ronaldo «står det at vi har anledning til å intervjue ham».

Aftenposten var i vår hjemme hos Rivaldo i Florida med både journalist og fotograf. Brasilianeren - noen ganger oppfattet som mediesky - lot seg intervjue i det mest private, sammen med kona Eliza Ferreira.

– Hvordan fikk Aftenposten tilgang til dette intervjuet?

– Vår sportsavdeling kontaktet Aftenposten event og ba dem formidle ønske om intervju. Dette ble formidlet til Rivaldos manager, som så tok kontakt med Rivaldo, sier Hansen.

Etiker-refs

Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert på presse-etikk, er bekymret for at grensen mellom markedsføring og journalistikk blir for uklar.

– Presse-etisk synes jeg dette er veldig problematisk, sier han til VG.

Han påpeker at leserne ikke kan være sikre på at eventuelle kritikkverdige forhold blir tatt opp intervjuene og generelt sett bekymret for medias troverdighet når medieselskaper arrangerer store begivenheter og samtidig dekker dem.

– Det kan undergrave pressens tillit og troverdighet. Vi har en fri presse og skal ha veldig klare skillelinjer, sier eksperten, som lørdag så kampen i Oslo sammen med barnebarnet.

Aftenpostens NJ-klubbleder, Gunnar Kagge, sier at han ikke vet noe om hvordan de høyprofilerte intervjuene kom i stand - og at nettopp det er problematisk.

– Det synes jeg ledelsen burde vært åpne om, av hensyn til vår troverdighet. Vi har spurt direkte om intervjuene er betalt for, uten å få noe klart svar. Det plager meg at de ikke gjør rede for premissene for disse intervjuene, sier Kagge.