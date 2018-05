Hegerberg med Champions League-hat trick!

Publisert: 24.05.18 20:35 Oppdatert: 24.05.18 21:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-24T18:35:40Z

KIEV (VG) (Wolfsburg-Lyon 1–4 e.e.o.) Med sitt 15. Champions League-mål denne sesongen satte Ada Hegerberg (22) inn det drepende 3–1-målet. Lyon vant Champions League for tredje år på rad.

Den norske spissen har vært med på samtlige triumfer. Da dommeren blåste av for full tid, løp hun rett til et TV-kamera og etterlot et saftig kyss på linsen - i pur glede.

– Vi er best i Europa. En ting er å ha ambisjoner, men en helt annen ting er å gjøre det, sa Hegerberg i intervju med Viasat4s Jan Åge Fjørtoft etterpå.

– Man glemmer at hun er bare 22 år. Hun har opplevd mer enn alle på så kort tid. Hvor kommer det til å ende, spurte Chelsea-stjernen Maren Mjelde som gjest i Viasat4-studio.

– Kombinasjonen av alder og egenskaper og titler er helt spesiell, fastslo hennes sidemann Lars Tjærnås.

Da Fjørtoft etterpå spurte henne om spill for Norge i VM neste år er aktuelt, var svaret klart:

– Nei!

Hegerberg ga klart uttrykk for at landslaget ikke var noe tema denne Champions League-kvelden.

De første 68 minuttene var ganske innholdsløse, de neste 22 preget av en Lyon-ball som kanskje var inne og de siste 30 kokte.

Til sammen ble det 120 herlige finaleminutter, langt mer underholdende enn da Lyon vant etter straffer både i 2016 og 2017.

Det meste pekte i retning av straffer igjen, og hvis noen skulle avgjøre i ekstraomgangene så det ut som Lyon var laget. Men ut av ingenting skjøt Wolfsburgs danske stjerne Pernille Harder fra 20 meter, med venstre, det så ufarlig ut, men skuddet traff Lyon-stopper Wendie Renard og lurte keeper fullstendig.

Wolfsburg-leiren feiret som om seieren var sikret, og den ekstremt viktige veteranen Alexandre Popp mistet konsentrasjonen fullstendig. Like etter kastet hun seg inn i en hasardiøs takling, hun hadde gult kort fra før, og uten henne på midten var det helt andre arbeidsforhold for Lyon i den desperate jakten på en utligning.

Desperasjonen varte ikke lenge: Det sa pang-pang-pang i løpet av fem minutter, og Lyon viste igjen hvilket lag som styrer fullstendig i Europa.

Først spilte Ada Hegerberg gjennom til Amandine Henry, som banket inn utligningen.

– Herlig pasning av Ada, fastslo Lars Tjærnås på Viasat4-sendingen.

– Selvfølgelig var det et viktig mål, for det fikk oss på sporet igjen, sa Hegerberg selv etterpå.

Deretter satte den nederlandske innbytteren Shanice van de Sanden full fart på høyresiden, hun som herjet med Norge i EMs åpningskamp. Først fant hun Eugenie Le Sommer, som dyttet inn 2–1, deretter Ada Hegerberg, som fikk litt sleivtreff, men hva betyr det: Etter 3–1 var det ingen vei tilbake i denne kampen for de ti Wolfsburg-spillerne.

I 2. ekstraomgang ble liksom alt riktig for Lyon, da den avtroppende Camille Abily satte inn det fjerde målet, veteranen som kanskje har betydd aller mest for Ada Hegerberg i tiden i Lyon. Igjen var det van de Sanden som gjorde forarbeidet. Hennes tredje assist i løpet av 25 minutter på banen.

Før det skulle Hegerberg ha hatt straffe, men det var en del ting ikke dommeren fikk med seg i denne finalen.

Det åpnet som en klassisk finale foran et nesten fullsatt Valerij Lobanovskij-stadion (14.237), slike finaler har vi sett mange av når topplag møtes i toppkamper, på herre- og damesiden: Det er avventende og kontrollerende.

Likevel var det ikke vanskelig å se at det var noen av verdens beste spillere som møttes. Taktisk skolerte og meget disiplinerte, og begge med et bunnsolid defensivt fundament. Dette er spillere som holder et meget høyt nivå, og det ble lenge litt «sjakk-fotball». Dessuten er begge lagene vant til å dominere kamper, det er ikke veldig mange ganger i løpet av sesongen de må bryne seg på så god motstand.

Lyon er i sin syvende Champions League-finale på ni år, og de seks første har endt 0-0, 2-0, 2-0, 0-1, 1-1 og 0-0. Syv mål på seks finaler.

Det ble 1–1 etter 120 minutter mellom de samme lagene i finalen for to år siden, det ble 0–0 etter 120 minutter mellom Lyon og PSG i finalen i fjor, og det kom ikke som noe sjokk at det var tett bakover igjen.

Caroline Graham Hansen forlot banen etter en målløs 1. omgang. I sin aller største klubbkamp slet den norske høyreflanken med å komme til mot Lyons stortalent Selma Bacha, og hun fikk seg også en smell da hun gjorde en strålende defensiv innsats, skled ned og stoppet Amel Majris innlegg i meget skummel posisjon på venstresiden.

Etter pause fortsatte Lyon å styre, og etter drøyt 68 minutter så det ut som Lyon ble snytt for ledermålet da Eugenie Le Sommer vant en duell etter corner 20 minutter før slutt. Sveitsiske Noelle Maritz klarerte på streken. Eller var det bak streken? Det så sånn ut på TV-bildene, men uten mållinjeteknologi eller VAR hjelper det ikke hva TV-bildene viser.

Men til slutt var Lyon sterkest likevel.

Denne artikkelen handler om Ada Hegerberg

Caroline Graham Hansen