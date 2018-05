Branns redningsmann: – Vi må opp to hakk mot Rosenborg

Publisert: 21.05.18 23:38

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Brann 1–1) Ludcinio Marengo (26) sørget for at Brann fremdeles er ubeseiret i Eliteserien, men han mener bergenserne må opp to hakk hvis den trenden skal fortsette på Lerkendal.

– Det var min første scoring i serien denne sesongen, så jeg er utrolig glad nå, sier Marengo til VG etter 1–1-kampen mot Lillestrøm.

Nederlederen satte inn utligningen på Åråsen syv minutter før full tid, til tross for store protester fra rasende Lillestrøm-spillere .

– Det var en vanskelig kamp, men vi prøver alltid vårt beste, sier 26-åringen, som sørger for at Brann ikke har tapt på de første elleve serierundene i årets sesong.

Neste kamp er på Lerkendal mot Rosenborg. Da kan rekken uten tap ryke hvis ikke Brann hever seg, mener Marengo.

– Må dere opp noen hakk?

– Ja, uten tvil. Vi må nok opp minst to hakk før vi reiser dit, sier han.

Nilsen: – Vi nekter å tape

For andre kamp på rad hentet bergenserne inn 0–1 til 1–1.

– Vi nekter å tape og vi viser sterk moral. Det er det deiligste her i dag, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG.

Han er imponert over at spillerne, etter en svak første omgang, gikk helt ned i kjelleren for å finne kreftene til å ta med seg poeng hjem til Bergen.

– Vi får det utrolig deilige målet som gjør at vi nå kan reise hjem og forberede oss mot Rosenborg på Lerkendal, sier Brann-treneren.

Brann-kapteinen: – Var ikke tilstede

Kaptein Vito Wormgoor vil helst ikke tenke på det som skjedde i den første omgangen.

– Jeg føler at veldig mange av oss ikke er helt tilstede i første omgang. Vi må starte mye bedre i neste kamp. I dag var vi litt uheldige med baklengsmålet, men vi må rette opp hvordan vi startet kampen, sier nederlenderen.

– Vi er fornøyd med et poeng for dette var ikke vår beste dag, sier Azar Karadas til VG.

Innbytteren kriget knallhardt mot LSK-midtstopper Frode Kippe i sluttminuttene for å sikre tre poeng for Brann.

– Det er ikke lett å komme til Åråsen og havne under. Det er en tøff bortekamp, så det er sterkt av oss å komme tilbake, men vi ønsket å få mer ut av denne kampen, sier 36-åringen.