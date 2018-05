Her har Rosenborg-keeper Arild Østbø akkurat reddet Vebjørn Hoffs straffespark. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Slik vant Rosenborg straffedramaet: – Det skulle ikke være noe stopp og vent og chip

Erik Eikebrokk

Publisert: 30.05.18 21:16 Oppdatert: 30.05.18 21:50

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Odds Ballklubb 2–2, 2–2 eeo., 7–6 etter straffesparkkonkurranse) Rosenborg er ett steg nærmere Ullevaal etter at Tore Reginiussen og Arild Østbø avgjorde cupdramaet.

Avgjørelsen falt da Rosenborgs reservekeeper Arild Østbø reddet Vebjørn Hoffs forsøk fra krittmerket.

– Vi sa til hverandre, jeg og Rossbach (Odd-keeper, journ.anm.), at vi måtte redde en straffe snart, og heldigvis ble det meg da, sier Østbø til VG, etter kampen.

Før straffene tok til stod Østbø i samtale med keepertrener Jørn Jamtfall og førstekeeper - og tidligere Odd-keeper - André Hansen, uten at det så ut til å hjelpe.

– Jørn har jo statistikk på alt, og jeg hadde fått beskjed på forhånd på hvor jeg skulle slenge meg, men det ble jo bare feil vei, sier Østbø.

– Jeg tror de må ha snudd arket feil vei, sier en munter Kåre Ingebrigtsen til VG.

Ingen straffetrening siden Brann-tapet

Før kampen sa Rosenborg-treneren at én sesong uten cupfinalehelg er nok for Rosenborg. At drømmen om Ullevaal lever videre kan han takke Østbø, og sju presise straffeskyttere, for.

– Det var jo helt vanvittige straffespark, sier Ingebrigtsen.

– Vi satt med lista klar på forhånd, men det handler om hvem som har lyst og har den rette feelingen. Det eneste vi snakket om var at det ikke skulle være noe stopp, og vent og chip, men bare smelle den i hjørnet, sier Ingebrigtsen.

– Men sju av sju, har det vært mye «straffetrening» i Rosenborg siden tapet mot Brann?

– Ikke som jeg vet, men det var fryktelig mange gode straffere. Jeg snakket med Fagermo om at jeg og han måtte utpå der til slutt. Den duellen skulle jeg vunnet.

Det slapp Ingebrigtsen. Tore Reginiussen satte inn Rosenborgs sjuende på rappen. Østbø fikset resten.

Drømmestart

Det stod ikke engang 3 minutter på klokka, før Odd-spiss Birk Risa skjøt bortelaget i ledelsen. Espen Ruud skled på den perfekte Lerkendal-matta da han skulle legge inn fra høyre, men greide likevel å få en fot på ballen.

Reservekeeper Arild Østbø avverget det første skuddforsøket fra Bilal Njie, men returen fra Risa kunne han ikke stoppe.

Det var ikke mye som virket topp med hjemmelaget, men anført av kaptein Anders Ågnes Konradsen, spilte Rosenborg seg sakte inn i kampen igjen.

Kapteinen tok ansvar

Det var nettopp Konradsen som stod bak suseren som ga 1–1 til pause. Konradsen brukte ett touch til å dempe pasningen fra Vegar Eggen Hedenstad, og ett til å fyre av fra 25 meter. Odd-keeper Sondre Rossbach hørte bare suset av ballen som stoppet i vinkelen.

Et kanskje bortskjemt hjemmepublikum gikk ikke akkurat av hengslene for å få med seg 4. runde-oppgjøret i cupen, men inspirert av taktfast jubel, sikret hjemmelaget seg etter hvert et markant overtak i kampen.

Derfor var nok sjokket stort, like mye for hjemmelaget som for hjemmepublikummet, da Odd, på sin første antydning til sjanse i andre omgang, pirket inn ledermålet.

Rosenborg-keeper Østbø reddet Risas skudd fra venstre, men nok en gang gikk returen rett ut i feltet, til innbytter Tobias Lauritsen, som kjempet ballen over målstreken.

Mer cupdrama

Bare minuttet etterpå svarte Rosenborg.

Hjemmelaget vant igjen ballen høyt, en stadig mer offensiv Birger Meling stormet til dødlinja fra backposisjon, og traff endelig Alexander Søderlund på innlegget. Rosenborg-spissens heading tok retning mot mål, men en touch fra Vebjørn Hoff satte Odd-keeper Rossbach definitivt ut av spill, og dermed 2–2.

– Det er mitt mål, den hadde vel gått inn, sier Søderlund til VG.

Etter to mål på to minutter så begge lag ut til å være relativt fornøyd med å forlenge spilletiden med to ganger tretti minutter.

To åpne, men spillemessig svake ekstraomganger var ikke nok til å kåre en vinner foran et stadig mer utålmodig og kritisk hjemmepublikum. Dermed måtte lagene ut i en nervepirrende straffesparkkonkurranse.

Nervepirrende

Levi, Søderlund, Eggen Hedenstad, Hovland, Meling og Rasmussen scoret for Rosenborg, mens Lauritsen, Ruud, Nordkvelle, Risa, Amundsen Bergan og Njie scoret for Odd.

I sjuende omgang avgjorde Reginiussen straffedramaet til Rosenborgs fordel, etter at Arild Østbø reddet Vebjørn Hoffs forsøk.

Dermed står det Rosenborg på én av de åtte lappene når kvartfinalene skal trekkes.