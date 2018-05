Salah satte scoringsrekord – Liverpool cruiset inn til fjerdeplass

Publisert: 13.05.18 17:52

(Liverpool-Brighton 4–0, Newcastle-Chelsea 3–0) Det ble ingen spenning i duellen mellom Liverpool og Chelsea om fjerdeplassen og Champions League-spill neste sesong. Men Mohamed Salah (25) fikk æren av å sette ny scoringsrekord i Premier League.

Salah åpnet scoringsfesten i Liverpool da han elegant og behersket, i kjent stil, plasserte ballen lavt forbi Brighton-keeper Mathew Ryan etter 26 minutter.

Liverpool skapte flere store sjanser, og det var fortjent da Dejan Lovren skallet inn 2–0 etter 40 minutter. Dominic Solanke og Andy Robertson ordnet nummer tre og fire etter pausen.

Tottenham vant til slutt 5–4 mot Leicester, og knep dermed tredjeplassen – to poeng foran Liverpool.

– Det var fantastisk at Mo Salah kunne slå rekorden, og «Dom» og Robertson kunne score. Det er vanskelig å være en ung spiller i dette fantastiske laget. Solanke har slitt litt, men viste seg frem i dag. Jeg er virkelig glad på hans vegne, sa Liverpoool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports etterpå.

– Når du blir fortalt av alle at du har vært fantastisk hele sesongen, så er det vanskelig å holde fokus. Derfor er jeg veldig fornøyd med Salah, la han til.

For det var selvfølgelig Salah som kom i fokus på Anfield. Naturlig nok, for 25-åringen har hatt en utrolig sesong. Målet mot Brighton var hans 45. totalt denne sesongen, og fortsatt står Champions League-finalen mot Real Madrid igjen. Der skal han score fire ganger for å slå klubbrekorden til Ian Rush på 48 mål totalt i løpet av en sesong.

Det er vel også en av svært få rekorder Salah skal slite med i sin første sesong etter overgangen fra Roma sist sommer.

32 ligamål mål i en sesong er ny rekord i Premier League med 38 kampers-sesong, mens Alan Shearer og Andy Cole scoret 34 mål da det var 42 kamper i sesongen. Cole puttet 34 mål for Newcastle i 1993/94, og Shearer kopierte bragden for Blackburn sesongen etter.

Salah er altså alene på topp i sesongene der det bare har vært 20 lag i Premier League. Før dagens kamp lå egypteren likt med Shearer, Cristiano Ronaldo og Luis Suárez med 31.

Det er første gang siden 1993/94 at to spillere kommer opp i 30 ligamål ettersom Harry Kane rundet 30 scoringer for Tottenham. For 23 år siden var det Shearer og Cole (31 og 34) som scoret over 30 mål.

Chelsea spilte en fryktelig svak førsteomgang borte mot Newcastle, og hadde ikke en eneste avslutning på mål før pausen. Dwight Gayle scoret for hjemmelaget, og i andre omgang sørget Ayoze Perez for to mål på fem minutter da timen så vidt var passert.

En resignert Antonio Conte var vitne til at spillerne hans ikke var i nærheten av å gi Liverpool kamp om fjerdeplassen. Chelsea-manageren leder laget i FA-cupfinalen mot Manchester United på Wembley, og en seier der vil være et lite plaster på såret for italieneren som altså ledet laget til ligagull for et år siden.

Gabriel Jesus ordnet 1–0 til Manchester City borte mot Southampton på overtid av overtiden. Dermed ble City første klubb til å nå 100 poeng i løpet av én sesong i engelsk toppserie.

De vant 19 poeng foran Manchester United – ett mer enn det United vant med foran Arsenal i 1999/00-sesongen.

Til tross for tapet beholder Southampton plassen i Premier League, med tre poeng ned til Swansea som tapte 1–2 hjemme mot Stoke. WBA, Stoke og Swansea må spille Championship neste sesong.

Premier League, siste serierunde:

Burnley – Bournemouth 1–2 (1–0)

Mål: 1–0 Chris Wood (39), 1–1 Joshua King (73), 1–2 Callum Wilson (90).

20.720 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Crystal Palace–West Bromwich 2–0 (0–0)

Mål: 1–0 Wilfried Zaha (70), 2–0 Patrick van Aanholt (78).

Huddersfield–Arsenal 0–1 (0–1)

Mål: 0–1 Pierre-Emerick Aubameyang (38).

Liverpool–Brighton 4–0 (2–0)

Mål: 1–0 Mohamed Salah (26), 2–0 Dejan Lovren (40), 3–0 Dom Solanke (53), 4–0 Andrew Robertson (85).

Manchester United–Watford 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 Marcus Rashford (34).

75.049 tilskuere.

Newcastle–Chelsea 3–0 (1–0)

Mål: 1–0 Dwight Gayle (23), 2–0 Ayoze (Ayoze Pérez) (59), 3–0 Pérez) (64).

52.294 tilskuere.

Southampton–Manchester City 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 Gabriel Fernando de Jesus (90).

31.882 tilskuere.

Swansea–Stoke 1–2 (1–2)

Mål: 1–0 Andy King (14), 1–1 Papa Alioune Ndiaye (31), 1–2 Peter Crouch (41).

20.673 tilskuere.

Tottenham–Leicester 5–4 (1–2)

Mål: 0–1 Jamie Vardy (4), 1–1 Harry Kane (7), 1–2 Riyad Mahrez (16), 1–3 Kelechi Iheanacho (47), 2–3 Érik Lamela (49), 3–3 Christian Fuchs (selvmål 53), 4–3 Lamela (60), 4–4 Vardy (73), 5–4 Kane (76).

77.841 tilskuere.

West Ham–Everton 3–1 (1–0)

Mål: 1–0 Manuel Lanzini (39), 2–0 Marko Arnautovic (63), 2–1 Oumar Niasse (74), 3–1 Lanzini (82).

56.926 tilskuere.