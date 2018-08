MESTER: Caroline Graham Hansen med det synlige beviset på at hun og Wolfsburg er tyske cupmestere. Foto: ROLF VENNENBERND / dpa

Graham Hansen avgjorde da Wolfsburg ble cupmester

FOTBALL 2018-05-19T16:40:34Z

Caroline Graham Hansen (23) satte det avgjørende straffesparket da Wolfsburg ble tysk cupmester etter straffesparkkonkurranse mot Bayern München lørdag.

NTB

Publisert: 19.05.18 18:40

Den tyske cupfinalen for kvinner måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse etter at ingen av lagene klarte å score etter 90 minutter pluss ekstraomganger.

Caroline Graham Hansen tok Wolfsburgs siste straffe etter at begge lag hadde scoret to hver, og satte ballen sikkert i det venstre hjørnet bak Manuela Zinsberger. Det førte til at Wolfsburg kunne legge til nok en pokal i samlingen.

Wolfsburg ble søndag seriemestere i Tyskland for annet år på rad.

Hansens avgjørende straffe skaffet Wolfsburgs femte cupgull og fjerde på rad foran 17.692 tilskuere i Köln.

Simone Laudehr og danske Pernille Harder scoret også i straffesparkkonkurransen for Wolfsburg.

Kristine Minde var ikke i troppen til Wolfsburg lørdag.

Om mindre enn en uke kan Wolfsburg fullføre en sjelden sesongtrippel med seier i mesterligafinalen mot Ada Hegerberg og Lyon. Også den franske storklubben kan ta tre pokaler denne sesongen.

PS! Tidligere lørdag ble en annen nordmann cupmester. Kristoffer Ajer og Celtic vant den skotske FA Cupen med 2–0 over Motherwell.