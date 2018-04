HEIMEBANE: Christian Grindheim snakker med pressen etter søndagens seier over Strømsgodset. Bak ham går matchvinner og «Heimebane-skuespiller» Torbjørn Kallevåg. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Grindheim tok kraftig lønnskutt for Haugesund-kontrakt

Publisert: 28.04.18 09:56

HAUGESUND (VG) Christian Grindheim (34) ville hjem til Haugesund. Men avskjeden med Vålerenga kostet – både følelsesmessig og økonomisk.

I dette intervjuet med VG forteller han også nye detaljer om årsaken til at tidligere VIF-trener Kjetil Rekdal utestengte ham fra trening og én seriekamp (mot Strømsgodset) for to år siden.

Men først om den vanskelige avskjeden med Vålerenga.

Trener Ronny Deila ville ikke tilby ham ny kontrakt. Grindheim tok til tårene i siste hjemmekamp mot Odd i høst. Men da Herman Stengel også forsvant – til Strømsgodset – var det plutselig manko på defensive midtbanefolk i Vålerenga.

Fakta Christian Grindheim Alder: 34 Sivilstatus: Gift, to barn Landskamper/Mål: 54/2 Meritter: Seriegull med Vålerenga (2005). Cupmesterskap med Heerenveen (2009) Klubber: FK Haugesund (to perioder), Vålerenga (to perioder), Heerenveen og FC København.

Grindheim har tidligere fortalt om hvordan Oslo-klubben forsøkte å få ham til å ombestemme seg. Men tilbudet om ett år ekstra for haugesunderen, som hadde åtte sesonger i Vålerenga, var ikke godt nok.

– Jeg vet hvordan det er i dette gamet. Plutselig må du skifte klubb. Men jeg var enig med kona om at en dag skulle vi hjem. Og for min del er det greit å avslutte der det begynte, sier Christian Grindheim.

18 års eventyr

Han tar en kaffe med VG på Haugesund stadion dagen etter seieren over Strømsgodset (1–0). Han er tilbake der eventyret startet for 18 år siden med debut for FKH mot Lillestrøm.

Nå er han kaptein. Han er rollemodell med sin erfaring fra Heerenveen og FC København i den unge stallen til FKH. Kontrakten han har signert er på to år som spiller, og to år i utviklingsavdelingen, med treneropplæring. Ifølge trener Eirik Horneland var det de enkleste kontraktsforhandlingene han har vært med på.

– Haugesund var tidlig på banen, og jeg sa fort ja til deres forslag, sier Grindheim.

Han bekrefter at klubbskiftet også sendte ham inn i en helt annen økonomisk verden. I FKH tjener han det halve av hva han hadde i grunnlønn i Vålerenga.

– Jeg har ok betalt, men ikke mer enn gjennomsnittlig lønn for en spiller i Eliteserien. Det er ikke pengene som er viktig her, men nå har jeg en periode på fire år foran meg., sier Grindheim.

Etter hva VG erfarer har han gått fra rundt 1,5 millioner kroner i året til om lag 750.000 kroner. Mannen som kanskje huskes best for matchvinnermålet i den sensasjonelle borteseieren – over Tyskland (1–0) i 2009 – understreker at det er det fremtidige livet innen fotballen som teller.

Rekdal-konflikten

Men han huskes også for konflikten med tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal to år tilbake i tid. Etter nedslående ti poeng etter 11 kamper endte det med heftig ordveksling. Rekdal sendte Grindheim på dør med fire dagers utestengelse fra trening og kamp.

– Vi satt rundt et bord og pratet. Bare jeg og Kjetil. Det var to fotball-mennesker som pratet ut om tingenes tilstand. Laget lå dårlig an, og han sa at jeg var dårlig, og jeg mente han var dårlig. Men selv om vi var sure, så kom det seg fort igjen. Men jeg svarte ikke noen telefoner på mange dager, sier Grindheim.

Heller ikke en oppringing fra Tor Olav Trøim, klubbens hovedaksjonær, som tok på seg jobben som «megler» før striden ble avblåst med en pressekonferanse.

I hele karrieren har han stort sett spilt indreløper, eller i en tilbaketrukket midtbanerolle, men i FKH er det annerledes. Nå er han «hengende spiss». Litt mer løping og litt mindre ball.

– Jeg liker være der det skjer å gå i dueller. Men jeg merker dét. Ikke i kamp, men etterpå at jeg er blir eldre. At jeg bruker lengre tid på å komme til hektene, sier Grindheim.

FKH-boss Horneland medgir overfor VG at han er mer enn fornøyd.

– Christian har gjort en fantastisk jobb etter at han kom hjem. Med tanke på sin rikholdige CV, så har han brettet opp ermene og jobbet knallhardt for laget. Han er en innpisker både på trening og i match, sier Eirik Horneland.