Nicklas Bendtner kom ikke nærmere scoring enn et stangskudd i første omgang.

Forsvarsspillerne reddet Rosenborg – drømmemål av Konradsen

Erik Eikebrokk

Publisert: 22.04.18 19:58

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Start 2-0) Da Rosenborgs superspisser slet med å komme til sjanser, ble trønderne reddet av midtstopper Tore Reginiussens kanonheading.

Rosenborg var det klart beste laget, og tok sin tredje på rad i serien, men det var nok en gang uten å imponere. Kampens to beste spillere, Tore Reginiussen og Birger Meling, samarbeidet om seiersmålet, da Rosenborg to stjernespisser, Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund, ikke fikk det til å stemme foran mål.

Ingen genistrek

Etter seieren over Molde ble Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen nærmest genierklært etter å ha flyttet Bendtner ut på venstre ving for å gjøre plass til Søderlund sentralt. Mot Start ble dansken flyttet over på høyre ving, med Yann-Erik de Lanlay på venstre.

Uten at dét viste seg å være spesielt genialt i søndagens kamp. Etter 39 minutter byttet de to kantene plass. Da hadde det vært antydning til piping blant hjemmefansen.

Med Pål André Helland ute med skade, fant trener Ingebrigtsen ikke plass til noen trøndere på banen fra start av. Start-trener Mark Dempsey svarte med å sende utpå et Start-lag uten en eneste sørlending.

På forhånd hadde Ingebrigtsen lovt hjemmepublikumet underholdning, men laget greide ikke å spille seg til mange store sjanser i første omgang.

Det hadde likevel ikke vært ufortjent om Rosenborg gikk i garderoben med ledelse, etter at både de Lanley og Bendtner hadde truffet stangen.

Et særdeles lavtliggende Start-lag benyttet enhver anledning til å hale ut tiden, noe som resulterte i et gult kort rett før pause.

Corner er mål

Det var ikke et «annet Rosenborg-lag» som kom på banen til andre omgang, men det kunne se ut som det var litt mer trøkk over angrepsspillet til trønderne. Det gikk ikke mange minuttene før det skulle gi tellende resultat.

Venstreback Birger Meling slo en perfekt corner på lengste, der Tore Reginiussen ventet, og stanget ballen via tverrliggeren og ned.

Start greide ikke å heve spillet nevneverdig til tross for underlege, men Rosenborg-keeper André Hansen måtte følge med da innbytter Tobias Christensen fikk heade fra syv meter, kvarteret før slutt. Det var Starts eneste sjanse i kampen, mot Rosenborgs syv.

Avgjort

Rosenborg avsluttet andre omgang slik de startet den; med scoring. Mike Jensen la inn fra høyre, Start klarerte kort, og Anders Ågnes Konradsen hamret returen i nærmeste kryss.

Rosenborg imponerte ikke, men, som Ingebrigtsen sa før kampen; «det viktigste er å ta tre poeng». Som sagt, så gjort.