Rummenigge avfeier Lewandowski-kritikk: – Latterlig diskusjon

Publisert: 01.05.18 08:03

Robert Lewandowski får kritikk for å være for lite effektiv i Champions League. Det vil ikke Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge ha noe av.

Den polske stjernespissen har «bare» funnet nettmaskene fem ganger på ti kamper i denne sesongens utgave av Champions League , og var med på å sløse med sjansene da et effektivt Real Madrid fikk med seg en sterk 2–1-seier i München.

– Han gjør for lite, mente den tidligere tyske landslagskeeperen Oliver Kahn, og fikk støtte av Bixente Lizarazu, tidligere landslagsspiller for Frankrike.

– Han fikk ikke vist sin viktighet for Bayern i den første kampen, men slike spillere må utgjøre en forskjell i storkamper, sier han ifølge det tyske fotballmagasinet Kicker .

Den kritikken vil ikke Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge ha noe av.

– Det er en latterlig diskusjon, sier han ifølge magasinet.

– Han har scoret 38 mål (liga, cup og Champions League) for oss denne sesongen, vi er glade for at han er med oss nå, og vi er glade for at han kommer til å fortsette neste sesong, fortsetter han.

Lewandowski kommer nok uansett til å starte på topp når Bayern skal prøve å ta igjen forspranget til Real Madrid tirsdag. Og kanskje går Bayern bort fra å bruke én på topp, slik de vanligvis gjør. Lewandowski-makker Sandro Wagner oppfordrer i hvert fall trener Jupp Heynckes om å gjøre så, ifølge Bild .

Rune Bratseth er i hvert fall klar på én ting.

– De må score på sjansene sine, sier han, og sikter til sjansesløseriet i München forrige onsdag.

– Det var klart best spillemessig forrige kamp, men ender med å tape 1–2. De har skaffet seg et vanskelig, men ikke umulig utgangspunkt, fortsetter han, og mener Bayern har rundt 20–25 prosent sjanse til å gå videre.

Han mener Bayern må «tørre å angripe kontrollert», «vinne duellspillet» og «være aggressive». Og så mener han laget må gjøre som Juventus: å angripe på sin høyre, der Marcelo er venstreback.

– Han er like mye angrepsspiller som forsvarsspiller. Men Bayern må spille sitt spill, og det er de gode på. Normalt sett scorer de mye mål, sier han, og viser til at laget slo Eintracht Frankfurt 4–1 i helgen selv om Heynckes stilte med fire Bundesliga-debutanter.

