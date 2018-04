LARS ARNE NILSEN OG GJENGEN: På treningsoverallen står det «Bob», passende nok for Branns byggmester Lars Arne Nilsen (til høyre). Her med forsvarsfireren og keeperen som har startet sesongen strålende: Taijo Teniste (til venstre), Bismar Acosta, Ruben Kristiansen, Samuel Sahin-Radlinger og Vito Wormgoor. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Her er Nilsens nye «Brann-mur» – bare RBK har vært gjerrigere over tid

Publisert: 15.04.18 11:29

BERGEN (VG) Halve Brann stadion ser og høres ut som en byggeplass, men trener Lars Arne Nilsens mer harmoniske byggverk begynner å ta form. Grunnmuren ser enda sterkere ut enn før.

For det helstøpte Brann-forsvaret har før kveldens hovedkamp mot Sarpsborg bare sluppet inn ett mål på 270 eliteserieminutter, en baklengs de satte selv ved midtstopper Bismar Acosta , og ser du i enda lengre perspektiv, er det bare gullabonnent Rosenborg som har færre innslupne mål enn Brann siden comebacket i Eliteserien for to år siden.

– Det var først og fremst fokus da vi var nyopprykket: Et solid fundament. Så har vi de rette typene, vinnerskallene. Vi bak vil heller vinne 1-0 enn 5-3, sier venstreback Ruben Kristiansen – eneste nordmann i de forente nasjoner bak hos Brann, der Estland, Costa Rica, Nederland og Østerrike også er representert.

Fakta Antall baklengsmål i Eliteserien siden første serierunde 2016: Rosenborg – 49 Brann – 64 Sarpsborg – 76 Odd – 79 Molde – 82 Strømsgodset – 84 Haugesund – 85 Vålerenga – 94 Stabæk – 99 Lillestrøm – 100 Tromsø – 102

– Ikke om å gjøre å bli gjerrigst

– Nå er det ikke om å gjøre å bli det gjerrigste og kjedeligste laget. Vi ønsker å score masse mål, vi. Men vi er nøye på hvordan vi angriper med tanke på å få brudd imot og offensiv markering, sier trener Lars Arne Nilsen .

Han sier gjerne at laget «spiller 6-5». De seks bakerste – keeper, forsvaret, midtbaneanker Sivert Heltne Nilsen – har som viktigste jobb å hindre at Brann slipper inn mål.

Det er også på disse plassene han roterer minst mulig og helst vil ha de samme fra start gang etter gang.

Før sesongen var han nødt til to endringer der: Keeper Piotr Leciejewski og Amin Nouri, backsuksessen fra i fjor vår, reiste (som varslet) fra Bergen etter sesongslutt.

En foreløpig svært treffsikker løsning har vært å føye Taijo Teniste til listen over Brann-spillere hentet fra «farmerlaget» Sogndal. Mens Leciejewskis erstatter har vært enda mer markant: med Samuel Sahin-Radlinger bakerst kan Brann fremstå helt annerledes enn de siste sesongene.

Var utespiller

Keeperen fra Østerrike var sentral midtbanespiller og spiss frem til han var over 16 år – og fikk beskjed om at han ikke var god nok. Men han tok med seg ballkontrollen inn i 16-meteren da han bestemte seg for å bli målvakt.

– Med Radlinger kan vi spille en helt annen type fotball. På sikt skal vi bli et lag som virkelig angriper. Mot Strømsgodset styrer vi hele første timen. Da er vi stand til å spille slik mot de fleste. Nå er vi så gode at vi kan gjøre dét, sier Nilsen.

– Det var dere ikke i 2016?

– Vi hadde ikke god nok keeper med bena til å spille på egen halvdel. Da må vi slå langt, vinne andreballer, og det blir en kick-and-run fotball som vi egentlig ikke vil. Men det var det vi hadde, og som fotballtrener må du tenke «Hva slags mannskap har jeg?». Når vi fikk muligheten til å hente Radlinger, kan vi spille på en helt annen måte. Mye artigere fotball, innrømmer Lars Arne Nilsen.

– Så vidt begynt

Radlinger koster «bare» lønn under låneperioden, Ruben Kristiansen og Bismar Acosta kostet rundt 1,5 millioner hver, Teniste kom gratis, og heller ikke Wormgoor kostet i overgangssum.

Men sjefen i Brann-forsvaret er som sjefer flest; han tjener trolig bedre enn de fleste andre på arbeidsplassen. Men da Brann forsto at de kunne hente nederlenderen etter at han hadde dominert i et halvt år for Aalesund, la de like godt nesten hele transferbudsjettet før 2017-sesongen i Wormgoor.

Halvannet år senere finner du få midtstopperpar i Eliteserien som er bedre enn han og Bismar Acosta.

– Relasjoner betyr ekstremt mye. Det tar litt tid å bygge et lag. Du kan kjøpe et lag, det kan gå – og ikke gå. Mens vi er så vidt begynt, selv om vi har holdt på noen år, melder Lars Arne Nilsen.