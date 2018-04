Manchester City på vinnersporet igjen

Publisert: 14.04.18 22:37 Oppdatert: 14.04.18 22:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-14T20:37:37Z

(Tottenham-Manchester City 1–3) Etter tre strake tap slo Manchester City grusomt tilbake.

Allerede etter fem minutter kom første varsel, et skremmeskudd fra Leroy Sané som sendte en suser i stolpen.

– I dag scoret vi målene for forsvarte oss godt. Vi fortjente seieren, sa Kevin De Bruyne til Sky Sports.

– Det har vært to tøffe uker for oss med fem kamper. De (Spurs journ.anm.) har ikke spilt kamp på en uke og det var deres fordel. Den mentale styrken i dette laget er utrolig, la han til.

Tottenham valgte å stå høyt mot City og ble stygt straffet for det da en upresset Vincent Kompany fikk sende en krempasning fra eget forsvar til Gabriel Jesus. Brassen lurte offsidefella, løp fra forsvaret og satte ballen under keeper Hugo Lloris. Da var det spilt 22 minutter.

Vi fulgte Tottenham-Manchester City på VG Live

To minutter senere var Raheem Sterling på løpetur i retning Tottenham-målet. Lloris rykket ut og felte Sterling. Dommer Jon Moss tok en tenkepause før han pekte på straffemerket. Han fikk ikke se reprisen som viste at forseelsen skjedde utenfor hjørnet av 16-meteren.

– Jeg husker at keeperen kommer stormende ut og jeg trodde jeg skulle få tuppet ballen forbi ham, men jeg fikk straffesparket så jeg skal ikke klage, sa Sterling til Sky Sports.

Straffen satte Ilkay Gündogan i mål via innsiden av høyre stolpe. Dermed sto det 2–0 til Manchester City, og Tottenham, som bare har ett tap på de siste 22 kampene, var rystet.

Heldig og dyktig

Tre minutter før pause ble det imidlertid «fyr i teltet» da Tottenham spilte klikk-klakk på 16-meteren til Manchester City. Christian Eriksen gikk på løp og ble spilt fri av Harry Kane. Skuddet hans ble for enkelt, men ballen traff en forsvarer og traff dansken i kneet før den gikk i mål over keeper.

2. omgang startet der den første slapp med Tottenham-press. Først da timen var spilt fikk Gabriel Jesus en ny stor sjanse som i 1. omgang. Men denne gang gikk skuddet langt utenfor.

Fakta Topp 4 i Premier League 1. Manchester City 33 87 poeng

2. Manchester United 32 71 poeng

3. Liverpool 34 70 poeng

4. Tottenham 33 67 poeng

Så var det Raheem Sterling sin tur. I det 70. minutt fikk han en kjempesjanse og bommet etter å ha gjort alt selv. Før latteren stilnet blant Spurs-fansen var Sterling der igjen. Lloris måtte gi en retur på et hardt Jesus-skudd, og den banket Sterling inn fra to meters hold. Den kunne han ikke bomme på og da kunne City-fansen heve røsten på Wembley og stemme i:

We´re gonna win the league...

– Vi er nesten der. Vi visste at vi måtte vinne to av de siste seks kampene. Det er ikke dårlige odds, avsluttet De Bruyne.

PS! Seieren betyr at Manchester City kan bli seriemester allerede søndag hvis Manchester United taper mot West Bromwich.

Denne artikkelen handler om Premier League