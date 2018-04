GENERALSEKRETÆR I FIFA: Fatma Samoura (55). Foto: GREG BAKER / AFP

Generalsekretær rapportert til FIFAs etiske komité: - Fanget i et maktspill

Publisert: 25.04.18 08:20 Oppdatert: 25.04.18 08:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-25T06:20:10Z

FIFA-topp Fatma Samoura må svare for anklager relatert til den pågående budrunden til VM i 2026. Samtidig hevder en kilde overfor BBC at president Gianni Infantino har prøvd å påvirke budrunden.

I 2016 ble Fatma Samoura, beskrevet som fotballens mektigste kvinne, utnevnt til generalsekretær i FIFA . Nå må hun svare for anklager overfor FIFAs øverste etiske kontrollorgan, FIFAs etiske komité.

Ifølge BBC er hun anklaget for å ha brutt FIFAs etiske kode ved å ha gitt mangelfulle opplysninger og for å ha en interessekonflikt i budrunden for 2026-VM.

Anklagene har grobunn i at Samoura (fullt navn: Fatma Samba Diouf Samoura) skal være relatert til tidligere Liverpool-spiller El Hadji Diouf, som nå jobber for å få 2026-VM til Marokko. Dette skal altså ikke ha vært opplyst om.

Begge er for øvrig fra Senegal, og begge er nå en del av klagen.

– Hele Senegal kommer til å le av FIFAs etiske... Fordi alle i landet mitt vet hvor El Hadji Diouf kommer fra, sier Samoura, som er fullt klar over anklagene, ifølge BBC.

Saken stopper imidlertid ikke der.

Den britiske statskanalen har snakket med en FIFA-kilde som beskriver grunnlaget for anklagene som «tynt». Den anonyme kilden anklager istedenfor FIFA-president Gianni Infantino for å ha oppfordret evalueringsgruppen til å finne bevis som kunne hindre Marokko i å vinne budrunden.

Kilden hevder at Infantino holder det rivaliserende budet fra Nord-Amerika (USA, Canada og Mexico søker sammen) som favoritt på grunn av det økonomiske overtaket de har.

BBC-journalisten som har skrevet saken, anerkjente Richard Conway, mener anklagene høres «latterlige» ut, og skriver på Twitter at det ser ut som om Samoura «er fanget i et maktspill innad i FIFA akkurat nå».

Via en talsmann avfeier FIFA anklagene om at Infantino er involvert i prosessen, og sier at han ikke kommer til å ha en tellende stemme i saken. De står på at prosessen baserer seg på «objektive kriterier» og at de har lært av fortiden, der «FIFA har blitt kraftig kritisert for hvordan utvelgelsen av VM-vert foregikk».

– Alle som kritiserer fremgangsmåten burde si fra om de ønsker en retur til de gamle dagene, skriver FIFA til BBC.

PS: Hvilke(t) land som blir vertskap for VM i 2026 blir klart den 13. juni 2018. Det står altså mellom Marokko og kombinasjonen USA, Canada og Mexico.

Denne artikkelen handler om FIFA

Gianni Infantino