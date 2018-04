Dommersjef Hauge gir terningkast fem til Eliteserie-dommerne

Mange kontroversielle dommeravgjørelser til tross – dommersjef Terje Hauge gir sine undersåtter terningkast fem etter seks runder. Den vurderingen er tidligere toppdommer Per Ivar Staberg uenig i.

– Det er fire-fem situasjoner vi gjerne skulle vært foruten, men det mener jeg hører fotballen til, sier Terje Hauge til MAX.

Han blir konfrontert med de mange kontroversielle avgjørelsene hans dommerstab har gjort til nå i sesongen, men er ikke med på at de norske dommerne holder lavt nivå.

– Sett med mine øyne, som følger opp alle dommerne og ser alle kampene, vil jeg gi terningkast fem, melder Hauge.

– Ekstremt vanskelig

Han trekker frem den meget omdiskuterte situasjonen i Vålerenga – Molde søndag kveld, der Dag Vidar Hafsås valgte å gi gult kort for filming til Eirik Hestad – i en situasjon et samstemt ekspertkorps mente det skulle blitt gitt straffe.

– Det er en ekstremt vanskelig situasjon, men det kan se ut som Hestad legger igjen venstrefoten og forsøker å lure dommeren. Jeg måtte se situasjonen tre-fire ganger før jeg konkluderte.

I en annen kontroversiell situasjon, der Bodø/Glimt følte seg snytt for straffe mot Rosenborg forrige mandag, er Hauge like forståelsesfull – for dommeren.

– Det er en uoversiktlig situasjon, ballen skifter retning og ja, Hovland treffer Glimt-spissen (Herrem, journ.anm.) før han treffer ballen. Men også der trengte jeg flere vinkler og tre-fire repriser for å kunne ta avgjørelsen.

Hans gjennomgangsmelodi er følgende: Dommeren ser situasjonen én gang fra én vinkel og vil helst være helt sikker før han dømmer straffespark. Videodømming blir imidlertid ikke nevnt med et ord.

Staberg uenig

Den tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er ikke helt på samme side som sin forhenværende kollega.

– Terningkast fem, gjentar Staberg og drar på det.

– Nei, der blir det en kløft mellom meg og Hauge. Jeg kaster en treer. Grunnen nevner Hauge selv – det blir for mange kampavgjørende feil. Han legger vekt på kjempegode forberedelser og evalueringer, men det er selve resultatet man bør vurdere, sier Staberg til VG.

Han ønsker ikke å svartmale situasjonen helt, og sier at det har vært verre åpninger av Eliteserien, men åpner heller for at dommerne skal få mer hjelp.

– Hauge nevner selv at han måtte se situasjonene flere ganger og fra flere vinkler. Betyr det at vi bør åpne for videodømming?

– Ja, det burde vi absolutt. Men at Norge som en liten nasjon ressursmessig vil sitte på gjerdet, det har jeg forståelse for, så kan vi se hvordan det går i de større ligaene og fotball-VM først, melder han, før han legger til:

– En god videodommer hadde hjulpet mye og det hadde sikkert dommerne blitt veldig glade for.