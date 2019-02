HAR SIKRET SEG: Sarpsborgs Geir Bakke smiler til Stabæk-trener Henning Berg før eliteseriekampen mellom lagene i august i fjor. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Sarpsborgs uvanlige kontraktsgrep: Ansetter Bakke på «livstid»

Da Sarpsborg forlenget kontrakten med Geir Bakke (49 rett før jul, ble de enig med treneren om at han er sikret en annen stilling i klubben dersom han ikke lenger ønsker – eller får lov til – å være hovedtrener.

Det betyr at Geir Bakke i praksis er å anse som fast ansatt i Østfold-klubben. Hovedtrenerkontrakten han signerte i desember løper ut 2024-sesongen.

– Vi ser ikke noen grunn til at vi ikke skal kunne ha et ansettelsesforhold til treneren som andre ansatte i klubben, begrunner styreleder Cato Haug i Sarpsborg.

Uvanlig avtale

Saken er også omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad. Overfor VG vedgår Haug at grepet ikke er vanlig i toppfotball.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen er riktignok også fast ansatt i eliteserieklubben fra Buskerud, men da Rosenborg nylig ansatte Eirik Horneland, jobben Geir Bakke stilte seg negativ til, fikk Horneland «bare» toårskontrakt og ble dessuten å regne som «virksomhetens øverste leder».

Det siste var det sentrale punktet i den avsluttede rettssaken mellom Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen, der partene sto steilt, og som handler om stillingsvernet man kan avtale seg vekk fra dersom man regnes som toppsjef.

Det rettslige svaret fikk man aldri, ettersom saken endte i forlik:

I Sarpsborg gjør man altså nesten stikk motsatt av Rosenborg: Geir Bakke fikk altså forlenget avtalen til å gjelde hele seks år fremover, pluss at han er sikret videre jobb i klubben om han ikke lenger ønsker – eller får lov – til å være hovedtrener.

– Det har litt med type å gjøre. For oss er Geir den rette, og hvis resultatene går dårlig, er det ikke Geir som er blitt dårligere, men klubben som er blitt dårligere. Han er bare en liten brikke i et stort spill. Dette skal si noe om hvordan vi tenker som klubb, og vi mener et seks års perspektiv er fint for en trener, sier Cato Haug til VG.

– Det betyr at jeg kan se ting i lengre og roligere perspektiv. Det gjør deg ikke mindre sulten, men man lever et ganske intenst liv som fotballtrener. Det at man kan se i glasskulen, er en ålreit måte å jobbe på. I Sarpsborg jobber vi også med klubbutvikling, stadionutvikling, og det er fint å være en del av det. Ikke bare tenke på at fotballaget skal vinne hver søndag, men at du verdsettes som en del av et større team, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

– Tror du at du noen gang kommer til å jobbe som noe annet enn hovedtrener i Sarpsborg?

– Det er så vanskelig å si. Men det kan skje ting underveis og at man avslutter trenergjerningen før. I dette yrket kan man bli blek om nebbet, og da er det iallfall en slags trygghet for klubben at det kan bli en glidende overgang. Det kan fort bli en debatt rundt dette, men da blir det iallfall prøvd ut – og da er Sarpsborg tidligst ute, sier Bakke til VG.

Mot 50 mill. i overskudd

Cato Haug innrømmer at kontakten fra trenersøkende Rosenborg i desember var med på å trigge frem den nye Sarpsborg-avtalen for Bakke, selv om han på det tidspunktet allerede hadde kontrakt ut 2022-sesongen.

Økningen på to nye år og avtalen om «livstidsansettelse» forteller det meste om det lykkelige ekteskapet mellom Bakke og Sarpsborg. Nå håper Bakke at også hans assistent Tom Freddy Aune får utvidet sin treneravtale med to nye år med klubben som i 2018 også leverer råsterkt økonomisk:

Omsetningen i fjor vil være på rundt 170 millioner kroner, omtrent en fordobling fra 2017, og plussresultatet beløper seg til rundt 50 millioner etter Europa League-eventyret.

– Vi har solgt spillere for rundt 100 millioner de siste tre årene, opplyser styreleder Cato Haug – som svarer slik på hvor enkelt det blir å kjøpe ut Geir Bakke for klubbene som eventuelt skulle ønske hans tjenester:

– Det blir ikke veldig enkelt – og definitivt dyrt. Men vi har prøvd å regulere disse forholdene etter beste evne for begge parter. Sarpsborg skal aldri stå i veien for et godt tilbud, sier klubbens øverste leder.