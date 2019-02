Tre El Clásico på 25 dager – men Messi er usikker

Elskere av spansk fotball – og av Barcelona og Real Madrid i særdeleshet – kan glede seg til tre El Clásico i løpet av snaue fire uker. Men «rekorden» er fire møter på 18 dager i 2011.

Denne gang handler det om to oppgjør i cupen (6. og 27. februar) og ett i ligaen (2. mars).

Den gang – i 2011 – møttes de også i Champions Leagues semifinale i samme periode. Real Madrid vant cupfinalen, Barcelona gikk til finalen i Champions League, mens ligaoppgjøret endte 1–1.

– Det er helt kanon med tre kamper så tett, og et slags flashback til 2011 da rivaliseringen var på bristepunktet, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik.

– Det er også en gyllen mulighet for Real Madrid til å vise at den kvalitative avstanden opp til Barça ikke er så stor som tabellsituasjon og det forrige oppgjøret tilsier.

Den gang vant nemlig katalanerne 5–1. Real Madrid-trener Santiago Solari hevder at det ikke påvirker deres forberedelser til onsdagens El Clásico om Lionel Messi (31) spiller eller ikke. Det er usikkerhet rundt argentineren på grunn av trøbbel med et lår.

Sport skriver riktignok at Messi er klar for spill, mens Mundo Deportivo mener at det opp til Messi selv å avgjøre om han er klar – og andre fastslår at alt er usikkert om superstjernen rekker Copa del Rey-oppgjøret.

– Om Messi spiller eller ikke, påvirker ikke våre kampforberedelser, sa Santiago Solari på en pressekonferanse tirsdag, der han tok i bruk de fleste floskler innen fotballterminologien.

– Hver kamp er et sannhetens øyeblikk, vi elsker å konkurrere, sa Real Madrid-treneren, som kan se tilbake på hyggelige resultater den siste tiden.

Real Madrid har vunnet sine fire siste ligakamper og står med syv seirer på de siste ni.

Likevel er forspranget opp til Barcelona på åtte poeng, noe det blir tungt å ta igjen. Derfor blir Copa del Rey viktigere, for fansen vil selvfølgelig se at gutta fra hovedstaden hevder sølvtøy også denne våren.

I cupens kvartfinale ble Girona slått til sammen 7–3. Også El Clásico i cupen går over to matcher – og starter på Camp Nou onsdag kveld. Begge har et knallhardt kampprogram foran seg med både La Liga , Copa del Rey og ikke minst åttendedelsfinaler i Champions League der Real Madrid møter Ajax og Barcelona skal opp mot Lyon og har bortekamp først.

Så om Lionel Messi spiller eller ikke, har altså ikke nødvendigvis ikke bare med skaden å gjøre, men er også et spørsmål om hvilke belastninger han skal utsettes for. Til nå denne sesongen har han 29 mål, 21 av dem i ligaen, seks i Champions League og to i Copa del Rey, der han til dels har blitt hvilt. I tillegg har han 17 assists.

– Jeg tror alltid på tette Clásico-oppgjør, og hver gang det blir utklassing, føles det som et unntak, selv om det har skjedd flere ganger de siste årene, sier Magnar Kvalvik.

– Men nå kan i alle fall ikke Real Madrid skylde på Lopetegui, skader eller generell formsvikt. Flyten ser ut til å være der, Benzema bøtter inn mål og alle mann er tilgjengelige. Nå kan de vise muskler over flere oppgjør på kort tid.

VG-TIPS: BEGGE SCORER

Copa del Rey, semifinale 1. kamp. Gigantene i Spania møtes for andre gang denne sesongen. Det første møtet, i serien i oktober, endte hele 5-1 til Barcelona. Dagens cupduell kan selvsagt også bli en målrik affære. Over 3,5 mål-spillet står i 2,20 i odds, om du skulle føle for det. Vi velger imidlertid det tryggere "begge lag scorer"-spillet. Lionel Messi sliter med et lår og kan fort bli spart her. Barcelona fikk bare 2-2 mot Valencia sist, men smadret Sevilla 6-1 i cupen tre dager før. Real Madrid er også i form, med fem strake seirer i serie og cup. Kampen kan du se på VG+ i samarbeid med Strive Sport.

