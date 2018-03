King skaffet og scoret på straffe – Son fikset Tottenham-seier

(Leicester – Bournemouth 1-1, Tottenham – Huddersfield 2-0) Joshua King (26) noterte seg for sin fjerde ligascoring da seieren glapp på overtid for Bournemouth. Samtidig holdt Heung-Min Son (25) lekestue i London.

Den norske landslagsspissen ble felt av Marc Albrighton etter 34 minutter, og da dommer Lee Probert pekte på straffemerket, gikk King selv frem til en skandinavisk duell mellom ham og Leicesters danske målvakt Kasper Schmeichel.

Fra krittmerket var 26-åringen rolig som skjæra på tunet. Han sendte Schmeichel én vei og ballen den andre, og scoret dermed sitt fjerde Premier League -mål for sesongen.

Hans forrige scoring kom for nøyaktig én måned siden, da han fant nettmaskene mot Stoke . Siden har nordmannen gått målløs av banen mot Huddersfield og Newcastle, før han i dag var tilbake på scoringslisten.

Ifølge statistikkleverandøren Opta ble det en milepæl nådd for The Cherries. Kings scoring betyr at de nå for første gang har scoret i ti Premier League-kamper på rad.

Det så ut til at Kings iskalde straffescoring skulle gi Bournemouth seieren, men dypt inne på overtiden - syv minutter på overtid - utlignet Riyad Mahrez på frispark med kampens siste spark på ballen.

Sons Wembley-show fortsetter

Heung-Min Son hadde en finger med i det meste da Tottenham tok en komfortabel 2–0-seier hjemme mot Huddersfield. Sørkoreaneren sendte Spurs i føringen etter 27 minutter da han rundet Jonas Lössl og satte ballen i det tomme buret.

Etter hvilen doblet samme mann ledelsen da mannen som vanligvis står bak scoringene, Harry Kane, fant Son inne i Huddersfield-boksen med et innlegg selv David Beckham ville vært stolt av.

Alene med keeper hadde Son ingen problemer med å stange inn sitt og Tottenhams andre for dagen.

25-åringen ble byttet ut da det gjensto 20 minutter av oppgjøret, og forlot gressteppet til stående ovasjon fra Spurs-fansen, på en dag hvor Harry Kane for en gangs skyld gikk målløs av banen. Son-hyllesten var av det høyst fortjente slaget.

Han har nå vært involvert i 13 scoringer på de siste elleve kampene på Wembley, fordelt på ni mål og fire målgivende. Hans to scoringer i dag gjør at Tottenham klatrer forbi Liverpool og inntar 3.-plassen i Premier League.

