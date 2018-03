I GANG: Ola Kamara scoret natt til mandag sitt første MLS-mål for LA Galaxy. Foto: Mark J. Terrill / TT / NTB Scanpix

Kamara scoret og ble kåret til banens beste i LA Galaxy-debuten: – Det er det man drømmer om

Publisert: 05.03.18 06:30 Oppdatert: 05.03.18 07:15

(LA Galaxy – Portland Timbers 2-1) Både Ola Kamara (28) og Jørgen Skjelvik (26) fikk en god start på sesongen da LA Galaxy tok tre poeng i deres første MLS-kamp.

I LA Galaxys sesongpremiere for 2018-sesongen fortsetter Kamara hvor han avsluttet fjorårets MLS-sesong.

Han scoret 19 ganger for Columbus Crew forrige sesong, og natt til mandag åpnet han målkontoen for Galaxy da de sesongåpnet hjemme mot Portland Timbers.

«Ingrediensen de har manglet»

Det var stor interesse for sesongåpningen i Los Angeles. Det var helt utsolgt på StubHub Center, og 24.462 tilskuere fikk se Kamara sende vertene i føringen.

32 minutter brukte han på å notere seg for sin første scoring da han brystet ballen i mål i duell med to spillere. Han kunne knapt ha bedt om en bedre start.

– Det er mye følelser i sving rundt den første kampen, og det er utrolig deilig å få denne starten i en større klubb, sier Kamara til VG.

– Å score i debuten er jo det man som spiss drømmer om. Da får man litt av det presset på seg, og man viser supporterne at man kan levere.

Bare to minutter etter Kamaras scoring doblet Romain Alessandrini ledelsen for Galaxy.

Kamara var et konstant uromoment for Timbers-forsvaret, og ble kåret til banens beste spiller i Galaxy-seieren.

«Han ser ut ingrediensen Galaxy har manglet, og bidrar med besluttsomhet, intelligens og sylskarpe avslutninger», skriver MLS Soccer , MLS’ offisielle nettsted, om den norske landslagsspissen.

– Det var helt perfekt, selv om jeg ikke vet hvor riktig det er at jeg var den aller beste ut på der. Men jeg følte meg farlig og følte jeg spilte bra, og det var veldig deilig med tre poeng, sier Kamara.

Jørgen Skjelvik fikk også sin Galaxy-debut i Sigi Schmids forsvarsrekke. Sebastian Blanco reduserte for Portland Timbers og sørget for at Skjelvik ikke kunne juble for smultring i debuten, men den tidligere Rosenborg-spilleren spilte hele kampen og gjorde en god figur.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Skjelvik, men Kamara hadde et par ord om lagkameraten:

– Han var veldig, veldig god. Jeg tror folk skjønner at han er en meget god midtstopper, og han passer i tillegg bra inn i ligaen her. Jeg snakket med lagkamerater om Jørgen etter kampen og de sa bare «wow».

Tidligere natt til mandag fikk også Magnus Wolff Eikrem sin MLS-debut da hans Seattle Sounders tapte 0–1 hjemme for LAFC og Bob Bradley.

Eikrem startet oppgjøret på benken og spilte hele 2. omgang for Sounders, uten å markere seg nevneverdig.

Jo Inge Berget sto over New York City FCs sesongpremiere på grunn av skade. Bergets arbeidsgiver vant 2–0 over Sporting Kansas City.