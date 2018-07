Sarpsborg 08 hindret bekmørk Europa-uke: – Ser veldig lyst ut

Publisert: 12.07.18 22:02 Oppdatert: 12.07.18 22:29

FOTBALL 2018-07-12T20:02:13Z

(ÍBV – Sarpsborg 08 0–4) Mens de andre norske lagene snublet, har østfoldingene trekvart fot i neste kvalifiseringsrunde til Europa League.

Det lå an til å bli en bekmørk uke for de norske lagene i Europa. Onsdag kveld tapte Molde for nordirske Glenavon (1–2) i Europa League-kvalifiseringen, før Rosenborg røk på et 0–1-tap borte mot islandske Valur i Champions League-kvalifiseringen noen timer senere.

Sarpsborg 08 lyktes derimot langt bedre med sin Island-tur. Med én scoring hver sørget Rashad Muhammed, Patrick Mortensen, Ole Jørgen Halvorsen og Amin Askar for at Sarpsborg 08 har et svært komfortabelt utgangspunkt etter klubbens første møte med europacup-fotball.

Thomas Berntsen, klubbens sportslige leder, har likevel ingen planer om å ta avansementet på forskudd.

– Det er folk som har stivnet halvveis før. Det er i alle fall ikke noen vits i at vi skal prøve å gjøre det, sier han på telefon til VG fra Vestmannaeyjar.

– Ser veldig lyst ut

Han går likevel med på at det ser veldig lyst ut før Sarpsborg 08 neste uke for første gang skal spille europacupkvalifisering hjemme på Sarpsborg stadion.

– Vi må gjøre jobben på hjemmebane, men det ser veldig lyst ut, sier Berntsen.

Sarpsborg 08-lederen fikk med seg både Moldes og Rosenborgs bortetap onsdag kveld, men sier at det ikke gjorde dem noe mer nervøse før torsdagens bortekamp på Island. Han tror heller ikke at de to lagene kommer til å ryke ut.

– Jeg tror begge har kontroll på sine oppgjør. Jeg håper det for norsk fotballs del, sier han.

Lang ventetid etter hodeskade

Kampen fikk en dramatisk start da vertenes Yvan Erichot gikk i bakken og ble liggende etter en hodeduell med Patrick Mortensen etter bare tre minutter. Midtstopperen ble liggende i ti minutter før han ble båret ut og fraktet til sykehus.

Sarpsborg 08 var stort sett det førende laget i den over 57 minutter lange førsteomgangen, men vertene var heller ikke ufarlige. ÍB Vestmannaeyjar var nære en utligning like etter at hurtige Muhammed hadde sendt sarpingene i føringen, men Amin Askar reddet på streken.

Det meste skal gå galt for at Sarpsborg 08 ikke spiller andre kvalifiseringsrunde. Kommer de seg videre også derfra, gjenstår ytterligere to runder før de er klare for gruppespillet i Europa League.