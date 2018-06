Lukaku kopierte Maradona – sendte Belgia videre

Publisert: 23.06.18 15:55 Oppdatert: 23.06.18 17:11

FOTBALL 2018-06-23T13:55:31Z

(Belgia–Tunisia 5–2) Romelu Lukaku (25) meldte seg for alvor på i kampen om å bli VMs toppscorer da han og Eden Hazard (27) lekte seg med Tunisia.

Tre minutter på overtid av første omgang chippet Manchester United-spissen ballen over Farouk Ben Mustapha og økte Belgia-ledelsen til 3–1, og samtidig klatret han opp til Cristiano Ronaldo på toppscorerlisten så langt i VM.

For å si det med Hazards ord til BBC etter kamper:

– Det er enkelt å spille med Lukaku. Gi ham ballen, så scorer han hver gang.

Fire mål på to kamper, to mot Panama og så to mot Tunisia, har gjort 25-åringen til en av de heteste spillerne i VM til nå – og en av de heteste spissene noensinne på det belgiske landslaget.

For 3–1-scoringen var ikke bare hans fjerde i dette mesterskapet (en tangering av den belgiske rekorden i ett og samme VM), men også hans syvende mål i store turneringer med landslaget (ett i VM 2014, to i EM 2016, fire i VM 2018), flere enn noen belgier gjennom tidene.

BØRS: BELGIA - TUNISIA BELGIA (3–4–3): Thibaut Courtois - 6

Toby Alderweireld - 7

Dedrick Boyata - 5

Jan Vertonghen - 5

Thomas Meunier - 6

Kevin De Bruyne - 5

Axel Witsel − 5

Yannick Carrasco - 5

Dries Mertens - 4

Eden Hazard - 8 (Banens beste)

Romelu Lukaku - 7 Innbyttere (minimum 30 minutt):

Marouane Fellaini - 4 Sum 11 mann: 60 TUNISIA (4–3–3): Farouk Ben Mustapha - 5

Hamdi Nagguez - 4

Siam Ben Youssef - 3

Yassine Meriah - 4

Ali Maaloul - 2

Saifeddine Khaoui - 5

Ellyes Skhiri - 4

Ferjani Sassi - 4

Fahreddine Ben Youssef - 5

Wahbi Khazri - 5

Anice Badri − 4 Innbyttere (minimum 30 minutt):

Yohan Benalouane - 4

Naim Sliti - 4 Sum 11 mann: 46 Sjanser: 12–3

Terningkast på kampen: 5

Dommervurdering: 6

Dommerkommentar: Jair Marrufo gjorde en god figur i en heseblesende kamp. Vurdert av Yngve Gjerde, Marius Guttormsen og Petter Fløttum.

Og for å gjøre det enda litt hetere: Lukaku er den første spilleren som scorer to eller flere mål i to VM-kamper på rad siden Diego Maradona gjorde det mot England og nettopp Belgia i 1986, ifølge statistikktjenesten Opta.

Belgisk drømmestart

Det tok Belgia kun fem minutter å knuse Tunisias VM-håp, godt hjulpet av tunisierne selv. Syam Ben Youssef satte inn en hodeløs takling på Eden Hazard på kanten av egen 16-meter, og den belgiske kapteinen satte selv straffen.

Ti minutter senere doblet Lukaku ledelsen med en rolig og kontrollert avslutning etter å ha blitt spilt gjennom av Hazard.

Selv om Dylan Bronn nesten umiddelbart, 109 spillesekunder senere, svarte med å stange inn reduseringen og tunisierne yppet seg litt etterpå, var det egentlig ingen tvil om at Belgia kom til å ta sin andre VM-seier. Og på overtid av første omgang chippet altså Lukaku inn 3–1.

Syvmålsfest

Den belgiske festen fortsatte fem minutter ut i andre omgang da Hazard stakk i bakrom, dro seg forbi Tunisias keeper og enkelt satte ballen i åpent mål.

Belgia-sjef Roberto Martínez tok ingen sjanser med sine to største stjerner. Lukaku gikk ut etter 58 minutter, mens Hazard takket for seg i det 68. minutt.

Innbytter Michy Batshuayi ville også være med på festen, og etter å ha brent fire store sjanser skled han inn 5–1 ett minutt før full tid.

Wahbi Khazris overtidsscoring ga tunisierne en liten trøst på tampen, men det hjelper dem ikke videre i VM.

Belgia står nå med seks poeng, leder gruppe G og er sikret avansement før England søndag møter Panama. Belgia og England møtes i deres siste kamp i gruppespillet. Tunisia er definitivt ute av kampen om avansement etter to strake tap.

PS: Belgia har nå 21 strake kamper uten tap. Ingen har slått belgierne siden Spania vant 2–0 i Roberto Martínez’ første kamp som landslagssjef, 1. september 2016.