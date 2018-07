SENDT HJEM: Søndag måtte Philippe Coutinho og resten av det brasilianske landslaget sjekke ut av spillerhotellet i russiske Kazan, etter at de fredag ble slått ut av Belgia. Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

Spansk avis: PSG vurderer rekordbud på Coutinho

Publisert: 09.07.18 10:55

Den franske giganten Paris Saint-Germain vurderer å legge inn et bud som kan sprenge alle overgangsrekorder for å sikre seg brasilianske Philippe Coutinho (26) fra Barcelona, skriver avisen Mundo Deportivo.

6. januar i år kom bekreftelsen som avsluttet en lang overganssaga, da den brasilianske ballkunstneren gikk fra Liverpool til Barcelona for svimlende 142 millioner pund, cirka 1,65 milliarder kroner.

Han ble dermed den tredje dyreste spilleren gjennom tidene, kun slått av Neymar (Barcelona til PSG ) og Kylian Mbappé (Monaco til PSG).

Vurderer rekordbud

Nå vurderer den franske storklubben å by 270 millioner euro, rundt 2,5 milliarder kroner etter dagens kurs, for også å sikre seg Coutinho fra Barcelona, skriver den Barcelona-baserte avisen Mundo Deportivo .

– Etter å ha hentet Neymar forrige sommer for 222 millioner euro, er pariserne ute etter Coutinho. PSG har presentert et bud på 270 millioner euro overfor spillerens agent, men ikke rettet budet direkte til Barcelona-leiren, skriver avisen.

Coutinho og Neymar måtte søndag pakke VM-kofferten og reise hjem fra Russland, etter at Belgia fredag sendte dem ut av VM . Nå ønsker altså PSG å samle de to kompisene på samme lag.

Grunnen skal være todelt: Først og fremst ønsker de å blidgjøre Neymar ved å kjøpe kompisen hans. Sekundært er han en mulig erstatter, hvis Neymar skulle ende opp i Real Madrid.

Utkjøpsklausul: 400 mill. euro

Det er likevel lite trolig at 2,5 milliarder kroner er nok penger på bordet for at Barcelona skal slippe Coutinho til den franske hovedstadsklubben. Barcelona er ifølge sportsavisen Mundo Deportivo ikke interessert i å selge ham.

I tillegg skal Coutinho fått en utkjøpsklausul på 400 millioner euro, rundt 3,8 milliarder kroner etter dagens kurs, da han signerte i januar.